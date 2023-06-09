Текущие события
Футбол. Зарубежный
4.06
Удинезе
Ювентус
01
Футбол. Зарубежный
4.06
Лечче
Болонья
23
Футбол. Зарубежный
4.06
Аталанта
Монца
52
Футбол. Еврокубки
7.06
Фиорентина
Вест Хэм Юнайтед
12
Футбол. Еврокубки
10.06
Манчестер Сити
Интер
Футбол. Кубок России
11.06
Краснодар
ЦСКА
Все события
10:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Галицкий был против финалов Кубка России в «Лужниках». Он даже зарубился с Гинером

Почему, скорее, прав владелец «Краснодара», а не его коллега из ЦСКА?

ЦСКА
КраснодарКубок России: результаты и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

В воскресенье, 11 июня, российский сезон-2022/2023 закроется большой игрой в «Лужниках». «Краснодар» и ЦСКА встретятся в финале Кубка России. Теперь это финал с приставкой «супер», так что, будем надеяться, южная и столичная команды покажут соответствующий названию «суперский» футбол.

Футбол

Кубок России 2022/2023
Суперфинал, 11.06.2023, 17:00

Краснодар-ЦСКА-

В этот день может исполниться футбольная мечта создателя «Краснодара» Сергея Галицкого. Кубковый трофей стал бы первым для «быков» за всю историю клуба. К нему шли долгих 15 лет. Уже и медали чемпионата России взяли, и в Лиге чемпионов поиграли, а какой-то главной, великой победы у краснодарцев по-прежнему нет. Согласитесь, едва ли кто-то в российском футболе заслуживает награды больше, чем Галицкий, построивший с нуля команду уровня ЛЧ, красивейший стадион и топовую академию.

Если провести голосование среди нейтральных болельщиков за пределами Москвы и Краснодара с вопросом «Какой стадион вы бы выбрали для финала Кубка России — “Лужники” или краснодарский?», то, возможно, опрос выиграла бы уютная арена Галицкого. «Лужники» — конечно, крупнейший стадион страны, спортивное сооружение-гигант. Логично отдавать ему такие значимые мировые события, как, например, финалы ЧМ и ЛЧ, решающие матчи нашей сборной. Кубок России — это всё же внутреннее соревнование, «вечеринка для своих». Поэтому предложение проводить все кубковые финалы в «Лужниках» кажется как минимум дискуссионным, хотя это достаточно популярная идея.

В декабре 2020-го на исполкоме РФС из-за этого вопроса зарубились Галицкий и президент ЦСКА Евгений Гинер. Словно предчувствовали, что однажды их команды сыграют между собой в матче за трофей! Как утверждали инсайдеры, босс армейцев заявил: кубковые финалы нужно ежегодно проводить в «Лужниках». По подобию Кубка Англии на «Уэмбли». По мнению Гинера, это повысит уровень и престиж трофея.

Источник: РИА "Новости"

Галицкий, в свою очередь, выступил против финалов в «Лужниках». Руководитель «Краснодара» привёл несколько контраргументов. Во-первых, московские клубы получают преимущество над нестоличными. Очевидно, Галицкий прежде всего говорил о перевесе в количестве болельщиков. Кроме того, финал Кубка России помогал бы развивать футбол в регионах, задействовать построенные к ЧМ-2018 стадионы.

Тогда исполком РФС, выслушав все за и против, отложил решение по месту проведения финала. Но, в конце концов, матч за трофей отдали Нижнему Новгороду. Видимо, аргументы Галицкого посчитали более весомыми.

Источник: РИА "Новости"

Год спустя финал прошёл уже в «Лужниках». На матче «Спартак» — «Динамо» был аншлаг. Когда играют две московские команды, самое логичное — организовать финал в столице. Хотя это дерби наверняка собрало бы полные трибуны и в Краснодаре, и в любом другом городе России. Вышло празднично и красиво, однако получится ли так на игре с участием «Краснодара»? Готовы ли болельщики ЦСКА и другие жители Москвы обеспечить аншлаг на финале-2023? Едва ли это произойдёт, даже если РФС вдруг захочет раздавать билеты на футбол бесплатно.

Сравнение «Лужников» с «Уэмбли», конечно, имеет право на жизнь, вот только неплохо бы сравнить и территории Великобритании и России по размеру. Поездку на финал в Лондон можно запланировать в рамках однодневного тура даже из Ньюкасла. Пять часов на машине — и вы на «Уэмбли». Дорога из Краснодара до Москвы в три раза длиннее, поэтому болельщикам «быков» будет, мягко говоря, непросто махнуть рукой на все дела, работу, семью и поехать на историческую игру. А тем более — полететь. В Краснодаре-то аэропорт закрыт, и это отнюдь не единственный город с такими ограничениями. Пробейся в финал, допустим, «Ростов» Валерия Карпина, была бы похожая история.

Источник: РИА "Новости"

Надо заметить, что у московских команд и без того серьёзное преимущество над нестоличными в РПЛ за счёт чрезмерного количества клубов в одном городе. Тот же ЦСКА в нынешнем сезоне выезжал за пределы Москвы на матчи чемпионата России всего 10 раз. Тогда как «Краснодар», имея намного более сложную дорогу из-за закрытого аэропорта, все 15. Проблема не только в лишних часах в пути и финансовых потерях — это, разумеется, отражается и на тренировочном процессе, и на восстановлении игроков. Вдобавок для ЦСКА и «Спартака» гостевые матчи с «Химками» и «Торпедо» могли превращаться, по сути, в домашние из-за перевеса по числу болельщиков.

Зачем же ещё и в Кубке России давать преимущество московским командами над нестоличными? Тут Галицкий абсолютно прав. «Лужники» в любом случае не останутся без футбола и иных крупных событий.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Никто не мог поверить, что это возможно». Умер бегун, опередивший время
«Моя жизнь в опасности!» Какие уколы запретили делать немецкому теннисисту
Фоторепортажи
27Лоськов поздравил Дзюбу с дублем, Изидор признался в любви к «Локомотиву». Главные фото разгрома «Химок»
11«Манчестер Сити» разгромил «Реал» в полуфинале ЛЧ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь