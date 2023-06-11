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01:08 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА и «Краснодар» сыграют в суперфинале Кубка России по футболу

Встреча пройдет в «Лужниках» и начнется в 17:00 мск.

ЦСКА
КраснодарКубок России: результаты и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Московский ЦСКА и «Краснодар» в воскресенье встретятся в суперфинале Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 17:00 мск.

Футбол

Кубок России 2022/2023
Суперфинал, 11.06.2023, 17:00

Краснодар-ЦСКА-

В сезоне-2022/23 Кубок России проходил в обновленном формате и состоял из двух стадий: первая прошла с августа по декабрь 2022 года и делилась на «путь РПЛ» и «путь регионов». В плей-офф впервые была применена система Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). В матчах «плей-офф пути РПЛ» выступали команды, занявшие первые и вторые места на групповом этапе. На каждой стадии «плей-офф пути РПЛ» проигравшая команда опускалась в соответствующую стадию «плей-офф пути регионов».

В «плей-офф пути регионов» каждая стадия разыгрывалась в два этапа: на первом этапе четвертьфинала победители шестого раунда «пути регионов» играли с третьими командами группового этапа «пути РПЛ». На втором этапе четвертьфинала победители первого этапа данной стадии встречались с проигравшими командами в ¼ финала «плей-офф пути РПЛ». Та же система применялась и в последующих стадиях.

Победителем «пути РПЛ» стал ЦСКА. На групповом этапе армейцы заняли второе место в группе D, набрав 13 очков в шести матчах. Первым стал екатеринбургский «Урал» (14 очков), на третьем месте оказалось столичное «Торпедо» (7), квартет замкнул «Сочи» (2). В плей-офф ЦСКА победил «Краснодар» (3:1 по сумме двух матчей), самарские «Крылья Советов» (3:2) и «Урал» (3:2).

«Краснодар» с 14 очками стал лучшей командой группы A, в которой также играли московский «Локомотив» (11), «Пари Нижний Новгород» (10) и подмосковные «Химки» (2). После поражения от армейцев в четвертьфинале «пути РПЛ» «Краснодар» в «пути регионов» победил грозненский «Ахмат» (3:0), «Ростов» (1:1, 5:3 в серии пенальти), «Крылья Советов» (2:2, 3:0), тольяттинский «Акрон» (0:0, 4:2) и «Урал» (2:1).

Ожидания финалистов

К финальному матчу команды подходят в оптимальных составах. В этом сезоне армейцы дважды побеждали краснодарцев, один раз проиграли, а последняя их игра в Краснодаре завершилась безголевой ничьей.

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов вспомнил ту встречу, отметив, что следующий матч команд будет новой историей. «Та игра с “Краснодаром” много для нас значила, мы не справились с темпом, была высокая влажность, мягкое поле. Во втором тайме мы пришли в себя и должны были дожимать соперника, но завтра нас ждет новая история», — сказал специалист на предматчевой пресс-конференции.

Своими ожиданиями от игры с журналистами поделился тренер «Краснодара» Владимир Ивич. «За последние 15 лет у клуба не было ни одного большого трофея, мы готовимся к игре. В футболе нет подарков, нужно бороться, тренироваться. Важно фокусироваться и быть хладнокровными, нельзя ошибаться», — отметил наставник краснодарцев.

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал ТАСС, что ждет тяжелой игры против ЦСКА. «Это финал, тут ни у одной из команд не будет преимущества, в том числе и своего поля. Уверен, “Краснодар” придет поддержать много болельщиков, несмотря на то, что матч будет в Москве. Соперник у нас сильный, в финале слабых команд не бывает, поэтому я жду тяжелой равной игры», — отметил собеседник агентства.

«В финале фаворитов нет»

Многие эксперты затрудняются назвать однозначного фаворита финального матча, так как в одной отдельно взятой игре может случиться что угодно. Однако незначительное преимущество отдают армейцам из-за того, что матч проходит в Москве, и потому что красно-синие заняли более высокое место в таблице РПЛ: ЦСКА финишировал вторым, набрав 58 очков в 30 матчах, а «Краснодар» с 48 очками завершил турнир на шестом месте.

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«Финал есть финал, обе команды прошли длинный путь, чтобы побороться за титул, поэтому говорить о фаворитах нет смысла. Если говорить о том, кто лучше выглядит, то, конечно, у ЦСКА психологический фон намного лучше, так как команда стала серебряным призером, а турнирная таблица является зеркалом чемпионата России. То есть та команда, которая занимает какое-то место, его заслуживает в течение сезона. Если брать по функциональному, техническому, тактическому действиям и индивидуальному мастерству, то, конечно, сегодня ЦСКА является фаворитом», — сказал в беседе с ТАСС бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев, с которым армейцы четыре раза побеждали в турнире.

Бывший тренер «Краснодара» Андрей Тихонов, дважды побеждавший в Кубке России как игрок «Спартака», считает ЦСКА фаворитом матча, однако отметил, что шансы на успех у обеих команд равны. «Наверное, ЦСКА является фаворитом, потому что играет в Москве, а это количество болельщиков и поддержка, которая будет обеспечена армейцам. К тому же ЦСКА показывал хорошую игру на протяжении всего сезона. Но что бы мы ни говорили, это кубок, одна игра, здесь 50 на 50, но у ЦСКА есть преимущество», — отметил собеседник агентства.

Обладатель Кубка УЕФА 2005 года, пятикратный победитель Кубка России в составе ЦСКА Евгений Алдонин не считает, что матч в Москве даст армейцам преимущество. «На мой взгляд, явного фаворита в этой игре нет. В таких матчах уровень мастерства команды и отдельных игроков не главное. Несмотря на то что ЦСКА будет играть в Москве, им это большого преимущества не даст», — сказал Алдонин.

Мероприятия, приуроченные к финалу

Российский футбольный союз (РФС) и Департамент спорта города Москвы провели ряд мероприятий, приуроченных к суперфиналу Кубка России. С 8 по 10 июня трофей и его пятиметровые копии можно было увидеть на улицах столицы. 10 июня в «Лужниках» прошел Всероссийский день футбола, где состоялись уроки футбола, турнир по мини-футболу и был представлен трофей.

В день матча с 14:00 мск начнется развлекательная программа, все детали которой организаторы пока не раскрывают. На данный момент известно, что перед игрой бывший вратарь сборной России Руслан Нигматулин выступит в качестве диджея, а Полина Гагарина исполнит гимн России. После церемонии награждения выступит Василий Вакуленко, известный под псевдонимом «Баста».

10 июня пресс-служба РФС сообщила ТАСС о том, что в организации ожидают увидеть 55 тыс. зрителей и уже около 50 тыс. билетов было реализовано. Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, ныне возглавляющий венгерский «Ференцварош», в разговоре с агентством отметил важность наполняемости трибун. «Обе команды хорошо играют в последних матчах, поэтому главное, чтобы зритель заполнил стадион и игра удалась», — сказал специалист.

Болельщикам и иным лицам, пребывающим в столице, стоит обратить внимание на то, что в день матча в Москве изменится движение на некоторых улицах города. Как сообщает портал мэра Москвы Сергея Собянина, нельзя будет проехать с 08:00 мск до окончания мероприятия по съезду с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора, а также с 19:30 мск до окончания Кубка России по участкам улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, Ефремова, Трубецкой, 3-й Фрунзенской, Проектируемого проезда № 2309, переулка Хользунова и по дублеру Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до Комсомольского проспекта. В местах ограничения движения 10 июня с 00:01 мск до окончания мероприятия также будет временно недоступна парковка.

Для прохода на стадион всем болельщикам и участникам мероприятия необходимо будет предъявить карту болельщика.

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