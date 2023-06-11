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16:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стали известны составы ЦСКА и «Краснодара» на суперфинал Кубка России

Вратарь «Краснодара» Сафонов остался в запасе на суперфинал Кубка России по футболу с ЦСКА.

ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Вратарь Игорь Акинфеев и нападающий Федор Чалов выйдут в стартовом составе ЦСКА на матч суперфинала Кубка России по футболу против «Краснодара».

Полностью состав выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев (вратарь, капитан), Кирилл Набабкин, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес, Хесус Медина, Саша Зделар, Константин Кучаев, Иван Обляков, Бахтиёр Зайнутдинов, Федор Чалов.

Стартовый состав «Краснодара» выглядит следующим образом: Станислав Агкацев (вратарь), Кристиан Рамирес, Хуниор Алонсо, Георгий Арутюнян, Сергей Петров, Кевин Ленини, Олакунле Олусегун, Эдуард Сперцян (капитан), Жуан Батчи, Алексей Ионов, Джон Кордоба.

Матч за Кубок России «Краснодар» — ЦСКА пройдет в воскресенье, начало — 17:00 мск.

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