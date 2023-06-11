ЦСКА в восьмой раз в истории выиграл Кубок России по футболу

Основное время завершилось со счетом 1:1. В составе ЦСКА гол забил Федор Чалов (32-я минута, с пенальти). У «Краснодара» отличился Джон Кордоба (50). В серии пенальти красно-синие одержали победу со счетом 6:5.

ЦСКА выиграл Кубок России в восьмой раз в истории. Ранее армейцы становились обладателями трофея в 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011 и 2013 годах, также ЦСКА выигрывал Кубок СССР в 1945, 1948, 1951, 1955 и 1991 годах. Рекордсменом по числу побед в Кубке России является московский «Локомотив», выигрывавший трофей девять раз. ЦСКА завоевал первый титул с 2016 года, тогда красно-синие стали чемпионами России.

«Краснодар» второй раз играл в финале Кубка России, впервые команда принимала участие в главном матче турнира в 2014 году, где в серии пенальти уступила «Ростову».