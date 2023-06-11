Текущие события
Футбол. Кубок России
17:00
Краснодар
ЦСКА
11
Футбол. Зарубежный
4.06
Удинезе
Ювентус
01
Футбол. Зарубежный
4.06
Лечче
Болонья
23
Футбол. Еврокубки
7.06
Фиорентина
Вест Хэм Юнайтед
12
Футбол. Еврокубки
10.06
Манчестер Сити
Интер
10
Футбол. Сборные
05:00
Мексика
Камерун
22
Все события
19:19 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА в восьмой раз в истории выиграл Кубок России по футболу

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл «Краснодар» в суперфинале Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла в воскресенье на московском стадионе «Лужники».

Краснодар
ЦСКАКубок России: результаты и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Основное время завершилось со счетом 1:1. В составе ЦСКА гол забил Федор Чалов (32-я минута, с пенальти). У «Краснодара» отличился Джон Кордоба (50). В серии пенальти красно-синие одержали победу со счетом 6:5.

ЦСКА выиграл Кубок России в восьмой раз в истории. Ранее армейцы становились обладателями трофея в 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011 и 2013 годах, также ЦСКА выигрывал Кубок СССР в 1945, 1948, 1951, 1955 и 1991 годах. Рекордсменом по числу побед в Кубке России является московский «Локомотив», выигрывавший трофей девять раз. ЦСКА завоевал первый титул с 2016 года, тогда красно-синие стали чемпионами России.

«Краснодар» второй раз играл в финале Кубка России, впервые команда принимала участие в главном матче турнира в 2014 году, где в серии пенальти уступила «Ростову».

Финальный матч Кубка России прошел на стадионе «Лужники» в десятый раз, финал предыдущего розыгрыша кубка страны также прошел на «Лужниках». Тогда московский «Спартак» со счетом 2:1 обыграл столичное «Динамо». Главные игры турнира также проходили на арене в 1993, 1994, 1995, 1998, 1999, 2002, 2006, 2007 годах.

Краснодар
1:1
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Слуцкий назвал отвратительным поведение украинской теннисистки Костюк
"Я подал заявление в суд, поскольку в этом материале меня именуют "Доктор Допинг"
Фоторепортажи
21Лига «Севильи»: испанцы обыграли «Рому» Моуринью, фанаты прорвались на поле после матча
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь