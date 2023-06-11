Колосков назвал матч «Краснодар» — ЦСКА одним из худших финалов Кубка России по футболу

«В игре у [вратаря ЦСКА Игоря] Акинфеева не было особо шансов проявить себя, так как не было супермоментов. У “Краснодара” был момент, он и забил. В серии пенальти, совершенно очевидно, кубок выиграл Акинфеев», — сказал Колосков.

«Для меня это была рядовая игра чемпионата России, примитивная. Ни кубковой страсти, ни мастерства игроков не было видно, футболисты еле ползали. Это один из самых худших финалов, которые я видел в жизни. О том, чтобы сравнивать его с вчерашним финалом Лиги чемпионов, речи быть не может. Его даже нельзя сравнивать с прошлогодним финалом “Спартак” — “Динамо”. Вот там были страсти, мастерство, все кипело и бурлило, а тут была такая мертвая игра», — добавил он.