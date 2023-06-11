Текущие события
Футбол. Кубок России
17:00
Краснодар
ЦСКА
П 5:6
11
Футбол. Зарубежный
4.06
Удинезе
Ювентус
01
Футбол. Зарубежный
4.06
Лечче
Болонья
23
Футбол. Еврокубки
7.06
Фиорентина
Вест Хэм Юнайтед
12
Футбол. Еврокубки
10.06
Манчестер Сити
Интер
10
Футбол. Сборные
05:00
Мексика
Камерун
22
Все события
19:58 (мск), источник: ТАСС

Колосков назвал матч «Краснодар» — ЦСКА одним из худших финалов Кубка России по футболу

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Уровень суперфинала Фонбет — Кубка России по футболу между «Краснодаром» и ЦСКА был худшим из всех решающих матчей за трофей. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Краснодар
ЦСКАКубок России: результаты и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Армейцы выиграли Кубок России, победив «Краснодар» в серии пенальти со счетом 6:5 на столичном стадионе «Лужники». Основное время завершилось со счетом 1:1.

«В игре у [вратаря ЦСКА Игоря] Акинфеева не было особо шансов проявить себя, так как не было супермоментов. У “Краснодара” был момент, он и забил. В серии пенальти, совершенно очевидно, кубок выиграл Акинфеев», — сказал Колосков.

«Для меня это была рядовая игра чемпионата России, примитивная. Ни кубковой страсти, ни мастерства игроков не было видно, футболисты еле ползали. Это один из самых худших финалов, которые я видел в жизни. О том, чтобы сравнивать его с вчерашним финалом Лиги чемпионов, речи быть не может. Его даже нельзя сравнивать с прошлогодним финалом “Спартак” — “Динамо”. Вот там были страсти, мастерство, все кипело и бурлило, а тут была такая мертвая игра», — добавил он.

ЦСКА выиграл Кубок России в восьмой раз в истории. Ранее армейцы становились обладателями трофея в 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011 и 2013 годах, также ЦСКА выигрывал Кубок СССР в 1945, 1948, 1951, 1955 и 1991 годах. Московский клуб завоевал первый титул с 2016 года, тогда красно-синие стали чемпионами России.

Краснодар
1:1
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Слуцкий назвал отвратительным поведение украинской теннисистки Костюк
"Я подал заявление в суд, поскольку в этом материале меня именуют "Доктор Допинг"
Фоторепортажи
8Звезды спорта на Мет Гала
26«Спартак» обыграл ЦСКА в матче с двумя удалениями
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь