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21:20 (мск), источник: Vesti.kz

Зайнутдинов выиграл Кубок России с ЦСКА

Казахстанский полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов выиграл Кубок России, передает корреспондент Vesti.kz.

Краснодар
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Источник: ФК ЦСКА

В решающем матче с «Краснодаром», прошедшем в Москве, основное время закончилось вничью 1:1. На 32-й минуте форвард ЦСКА Федор Чалов реализовал одиннадцатиметровый удар. На 50-й минуте Джон Кордоба сравнял счет. После 90 минут игры была назначена серия пенальти, в которой с нервами лучше справились футболисты московского клуба — 6:5.

Зайнутдинов вышел в стартовом составе и отметился опасным ударом головой на 64-й минуте, но мяч прошел рядом со штангой. На 74-й минуте казахстанец был заменен.

Таким образом, ЦСКА стал обладателем Кубка России. Отметим, что московская команда выиграла серебряные медали в минувшем сезоне российской Премьер-лиги.

Краснодар
1:1
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
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