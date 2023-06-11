Зайнутдинов выиграл Кубок России с ЦСКА

В решающем матче с «Краснодаром», прошедшем в Москве, основное время закончилось вничью 1:1. На 32-й минуте форвард ЦСКА Федор Чалов реализовал одиннадцатиметровый удар. На 50-й минуте Джон Кордоба сравнял счет. После 90 минут игры была назначена серия пенальти, в которой с нервами лучше справились футболисты московского клуба — 6:5.