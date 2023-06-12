«Нельзя так играть в футбол». Быстров назвал «ослом» футболиста «Краснодара» Олусегуна

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В воскресенье ЦСКА обыграл «Краснодар» в Суперфинале Кубка России. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти армейцы оказались точнее — 6:5. Встречу обслуживал арбитр Владислав Безбородов, который в первом тайме назначил пенальти в ворота краснодарцев за фол Олакунле Олусегуна на Константине Кучаеве.

«Футбол же это контактный вид спорта, всегда происходят какие‑то касания в штрафной площади. Здесь понятно, Олусегун — осел! Вот просто осел! Ну нельзя так играть в футбол, это раз. Два — судья хотел поставить этот пенальти. Он его поставил. Три — в финалах не должны быть такие судейские решения. Посмотрите на Лигу чемпионов, они там пропускают 70 процентов фолов. Там никогда не поставят такой пенальти и он не повлияет на результат игры. Здесь, слава богу, “Краснодар” смог отыграться.