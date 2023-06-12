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17:28 (мск), источник: Vesti.kz

Зайнутдинов рассказал про самый счастливый день в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов прокомментировал победу своей команды в Суперфинале Кубка России над «Краснодаром» (1:1 и 6:5 в серии пенальти), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Самый счастливый день в ЦСКА. Голоса нет, всем большое спасибо. “Краснодар” хорошо играл, временами перехватывали инициативу. Хотя не сказать, что у них было много моментов. Взять пропущенный гол — нас в нашей штрафной было пять человек: подача — гол», — сказал Зайнутдинов в интервью «Чемпионату».

В воскресенье, 11 июня, на стадионе «Лужники» в Москве ЦСКА одержал победу над командой «Краснодар» в финале Кубка России. Матч завершился со счетом 1:1, а ЦСКА выиграл в серии пенальти. Этот трофей стал первым для ЦСКА за последние пять лет.

Уже 15 июля Зайнутдинов поборется за очередное золото — Суперкубок России. Его команда сыграет с чемпионами завершившегося сезона из «Зенита», в составе которого числится защитник сборной Казахстана Нуралы Алип. Если Бахтиер и Нуралы в ближайший месяц не сменят клубную прописку, то уже через месяц кого-то из них можно будет поздравлять с победой в Суперкубке России.

Отметим, что за весь сезон в составе ЦСКА Зайнутдинов провел 27 матчей во всех турнирах, забив один гол и сделав три ассиста. Также казахстанец страдал от травм, суммарно пропустив из-за различных повреждений 13 встреч.

Краснодар
1:1
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
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