Акинфеев подвёл итоги Суперфинала Кубка России

«Матч прошёл в достаточно напряжённом ключе, не было явного преимущества ни у той, ни у другой команды, не было стопроцентных голевых моментов. Мы забили с пенальти, “Краснодар” сравнял счёт, забив после хорошей подачи с фланга.

Ну, а самый яркий момент был, наверное, на 84-й минуте, когда мы могли вырвать победу. Мне удалось выбить на Игоря Дивеева, он скинул на Чалова, и Федя не попал с удобной позиции. А так, чтобы вспомнить кучу голевых моментов — нет. Матч мог как 0:0 закончиться, так и 1:1, как в итоге и завершился", — приводит слова Акинфеева официальный сайт РФС.