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Футбол. Кубок России. Все результаты
20:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Акинфеев подвёл итоги Суперфинала Кубка России

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев подвёл итоги Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором его команда обыграла «Краснодар» (1:1 в основное время, 6:5 в серии пенальти).

ЦСКА
КраснодарКубок России: результаты и календарь
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«Матч прошёл в достаточно напряжённом ключе, не было явного преимущества ни у той, ни у другой команды, не было стопроцентных голевых моментов. Мы забили с пенальти, “Краснодар” сравнял счёт, забив после хорошей подачи с фланга.

Ну, а самый яркий момент был, наверное, на 84-й минуте, когда мы могли вырвать победу. Мне удалось выбить на Игоря Дивеева, он скинул на Чалова, и Федя не попал с удобной позиции. А так, чтобы вспомнить кучу голевых моментов — нет. Матч мог как 0:0 закончиться, так и 1:1, как в итоге и завершился", — приводит слова Акинфеева официальный сайт РФС.

Краснодар
1:1
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
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