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Футбол. Кубок России. Все результаты
13:21 (мск), источник: ТАСС

Суперфинал Кубка России обошел по просмотрам в России решающий матч Лиги чемпионов

Решающий матч Кубка России посмотрели 5,9 млн зрителей, Лиги чемпионов — 5,2 млн.

ЦСКА
Краснодар
Манчестер Сити
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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Суперфинал Фонбет — Кубка России на отечественном телевидении посмотрели 5,9 млн зрителей, в то время как аудитория решающего матча Лиги чемпионов составила 5,2 млн человек. Об этом в четверг на конференции Российского футбольного союза (РФС) сообщил президент организации Александр Дюков.

10 июня английский «Манчестер Сити» стал победителем Лиги чемпионов, победив итальянский «Интер» (1:0). На следующий день московский ЦСКА оказался сильнее «Краснодара» в решающем матче кубка России (1:1, 6:5 по пенальти).

Финал Лиги Европы, в котором испанская «Севилья» 31 мая обыграла итальянскую «Рому» (1:1, 4:1 по пенальти), в России посмотрели 2,6 млн человек.

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