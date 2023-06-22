Суперфинал Кубка России обошел по просмотрам в России решающий матч Лиги чемпионов
Решающий матч Кубка России посмотрели 5,9 млн зрителей, Лиги чемпионов — 5,2 млн.
Решающий матч Кубка России посмотрели 5,9 млн зрителей, Лиги чемпионов — 5,2 млн.
МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Суперфинал Фонбет — Кубка России на отечественном телевидении посмотрели 5,9 млн зрителей, в то время как аудитория решающего матча Лиги чемпионов составила 5,2 млн человек. Об этом в четверг на конференции Российского футбольного союза (РФС) сообщил президент организации Александр Дюков.
10 июня английский «Манчестер Сити» стал победителем Лиги чемпионов, победив итальянский «Интер» (1:0). На следующий день московский ЦСКА оказался сильнее «Краснодара» в решающем матче кубка России (1:1, 6:5 по пенальти).
Финал Лиги Европы, в котором испанская «Севилья» 31 мая обыграла итальянскую «Рому» (1:1, 4:1 по пенальти), в России посмотрели 2,6 млн человек.