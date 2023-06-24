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Футбол. Кубок России. Все результаты
20:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» попал в «группу смерти». Итоги жеребьёвки Кубка России — 2023/2024

Команды РПЛ узнали своих соперников.

Спартак
ЦСКА
Зенит
Краснодар
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Источник: Чемпионат.com

До нового сезона осталось всего ничего — уже через месяц стартует новый розыгрыш Кубка России. По сравнению с прошлым сезоном произошли некоторые изменения в формате: теперь финал Пути регионов будет состоять из одного матча, а команда, проигравшая в финале Пути РПЛ, покинет турнир, а не сыграет с победителем финала Пути регионов. На этом всё, в остальном всё будет так же.

Кратко напомним, как устроены правила Кубка России:

  • два лучших клуба из каждой группы попадают в верхнюю сетку плей-офф, в которой в итоге собираются восемь команд — они встречаются в ¼ финала;
  • те команды, которые заняли третье место в своих группах, переходят в первый раунд ¼ финала нижней сетки плей-офф, где играют с четырьмя лучшими клубами из Пути регионов;
  • победители четвертьфиналов нижней сетки плей-офф играют с проигравшими во втором раунде ¼ верхней сетки;
  • победители четвертьфиналов верхней сетки выходят в полуфинал; проигравшие также переходят в нижнюю сетку, и так до полуфинала;
  • в Суперфинале встречаются победители финалов обеих сеток.

Сегодня прошла жеребьёвка нового розыгрыша — представляем вам все корзины ниже.

«Краснодар» разводили с «Ростовом», а «Факел» разводили с обеими южными командами (это связано с тем, что команды представляют регионы с временным ограничением полётов). Также «Динамо» не могло попасть в группу с двумя московскими командами.

Группа А 

ЦСКА
«Оренбург»
«Сочи»
«Факел».

Группа В 

«Ростов»
«Локомотив»
«Урал»
«Рубин».

Группа С 

«Зенит»
«Ахмат»
«Крылья Советов»
«Балтика».

Группа D

«Спартак»
«Краснодар»
«Динамо»
«Пари НН».

Группа D выглядит самой мощной: здесь сразу три топ-клуба. Расписание же матчей появится позднее.

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