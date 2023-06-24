«Спартак» попал в «группу смерти». Итоги жеребьёвки Кубка России — 2023/2024

До нового сезона осталось всего ничего — уже через месяц стартует новый розыгрыш Кубка России. По сравнению с прошлым сезоном произошли некоторые изменения в формате: теперь финал Пути регионов будет состоять из одного матча, а команда, проигравшая в финале Пути РПЛ, покинет турнир, а не сыграет с победителем финала Пути регионов. На этом всё, в остальном всё будет так же.