«Спартак» попал в «группу смерти». Итоги жеребьёвки Кубка России — 2023/2024
Команды РПЛ узнали своих соперников.
До нового сезона осталось всего ничего — уже через месяц стартует новый розыгрыш Кубка России. По сравнению с прошлым сезоном произошли некоторые изменения в формате: теперь финал Пути регионов будет состоять из одного матча, а команда, проигравшая в финале Пути РПЛ, покинет турнир, а не сыграет с победителем финала Пути регионов. На этом всё, в остальном всё будет так же.
Кратко напомним, как устроены правила Кубка России:
Сегодня прошла жеребьёвка нового розыгрыша — представляем вам все корзины ниже.
Группа А
ЦСКА
«Оренбург»
«Сочи»
«Факел».
Группа В
«Ростов»
«Локомотив»
«Урал»
«Рубин».
Группа С
«Зенит»
«Ахмат»
«Крылья Советов»
«Балтика».
Группа D
«Спартак»
«Краснодар»
«Динамо»
«Пари НН».
Группа D выглядит самой мощной: здесь сразу три топ-клуба. Расписание же матчей появится позднее.