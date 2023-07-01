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19:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Амкал» завоевал бронзовые медали Медиалиги и сыграет в Кубке России

«Амкал» завоевал бронзовые медали Медиалиги и сыграет в Кубке России.

Амкал
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Источник: Официальная группа "Амкала" в VK

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Футболисты «Амкала» обыграли команду «Бей беги» в матче за третье место Медиалиги.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Амкала», отличился Евгений Маричев (62-я минута).

В финале, который также состоится 1 июля в «Лужниках», встретятся 2Drots и «Родина медиа». «Амкал» на правах бронзового призера, а также финалисты турнира примут участие в предстоящем розыгрыше Кубка России. В прошлом сезоне участниками турнира были «Амкал» и 2Drots.

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