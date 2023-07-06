РФС опубликовал календарь группового этапа Кубка России в пути РПЛ.

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте опубликовал календарь группового этапа Кубка России в пути Российской премьер-лиги (РПЛ).
На данный момент было определено точное расписание только первых трех туров группового этапа, которые пройдут до конца лета. Матчи четвертого — шестого туров имеют пока только приблизительные даты проведения.
Команды элитного дивизиона России начнут борьбу за трофей уже 25 июля матчами «Локомотив» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) в группе B и «Нижний Новгород» — «Динамо» (Москва) в группе D, обе встречи начнутся в 18:30 мск. Также в этот день в 20:45 начнется матч группы C между петербургским «Зенитом» и грозненским «Ахматом».
Действующий обладатель трофея ЦСКА стартует 26 июля выездным матчем группы A против «Оренбурга», который начнется в 16:15 мск, а финалист минувшего сезона «Краснодар» 27 июля в рамках группы D примет на своем поле обладателя Кубка России 2022 года — московский «Спартак», этот матч начнется в 20:00 мск.
Полностью календарь группового этапа выглядит так:
1-й тур.
25 июля, вторник.
26 июля, среда.
27 июля, четверг.
2-й тур.
8 августа, вторник.
9 августа, среда.
10 августа, четверг.
3-й тур.
29 августа, вторник.
30 августа, среда.
4-й тур, 19−21 сентября.
5-й тур, 3−5 октября.
6-й тур, 31 октября — 2 ноября.
ЦСКА — «Оренбург», «Сочи» — «Факел» (A), «Ростов» — «Урал», «Локомотив» — «Рубин» (B), «Зенит» — «Крылья Советов», «Балтика» — «Ахмат» (C), «Динамо» — «Нижний Новгород», «Спартак» — «Краснодар» (D).