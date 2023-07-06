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Футбол. Кубок России. Все результаты
19:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС опубликовал календарь группового этапа Кубка России в пути РПЛ

РФС опубликовал календарь группового этапа Кубка России в пути РПЛ.
Кубок России: результаты и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте опубликовал календарь группового этапа Кубка России в пути Российской премьер-лиги (РПЛ).

На данный момент было определено точное расписание только первых трех туров группового этапа, которые пройдут до конца лета. Матчи четвертого — шестого туров имеют пока только приблизительные даты проведения.

Команды элитного дивизиона России начнут борьбу за трофей уже 25 июля матчами «Локомотив» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) в группе B и «Нижний Новгород» — «Динамо» (Москва) в группе D, обе встречи начнутся в 18:30 мск. Также в этот день в 20:45 начнется матч группы C между петербургским «Зенитом» и грозненским «Ахматом».

Действующий обладатель трофея ЦСКА стартует 26 июля выездным матчем группы A против «Оренбурга», который начнется в 16:15 мск, а финалист минувшего сезона «Краснодар» 27 июля в рамках группы D примет на своем поле обладателя Кубка России 2022 года — московский «Спартак», этот матч начнется в 20:00 мск.

Полностью календарь группового этапа выглядит так:

1-й тур.

25 июля, вторник.

18:30 — «Локомотив» — «Урал» (группа B), «Нижний Новгород» — «Динамо» (группа D), 20:45 — «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ахмат» (Грозный) (группа C);

26 июля, среда.

16:15 — «Оренбург» — ЦСКА (группа A), 18:30 — «Факел» (Воронеж) — «Сочи» (А), «Крылья Советов» (Самара) — «Балтика» (Калининград) (С), 20:45 — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Рубин» (Казань) (B);

27 июля, четверг.

20:00 — «Краснодар» — «Спартак» (D);

2-й тур.

8 августа, вторник.

16:15 — «Урал» — «Ростов» (B), 18:30 — «Рубин» — «Локомотив» (B), 20:45 — «Спартак» — «Нижний Новгород» (D);

9 августа, среда.

16:15 — «Оренбург» — «Сочи» (А), 18:30 — ЦСКА — «Факел» (A), «Крылья Советов» — «Зенит» (C), 20:45 — «Динамо» — «Краснодар» (D);

10 августа, четверг.

20:00 — «Ахмат» — «Балтика» (C);

3-й тур.

29 августа, вторник.

15:00 — «Рубин» — «Урал» (B), 17:15 — «Факел» — «Оренбург» (A), 19:30 — «Нижний Новгород» — «Краснодар», «Спартак» — «Динамо» (оба — D);

30 августа, среда.

17:15 — «Сочи» — ЦСКА (A), «Ахмат» — «Крылья Советов» (C), 19:30 — «Ростов» — «Локомотив» (B), «Балтика» — «Зенит» (C);

4-й тур, 19−21 сентября.

«Оренбург» — «Факел», ЦСКА — «Сочи» (А), «Рубин» — «Ростов», «Урал» — «Локомотив» (B), «Балтика» — «Крылья Советов», «Ахмат» — «Зенит» (C), «Краснодар» — «Динамо», «Нижний Новгород» — «Спартак» (D);

5-й тур, 3−5 октября.

«Факел» — ЦСКА, «Сочи» — «Оренбург» (A), «Локомотив» — «Ростов», «Урал» — «Рубин» (B), «Зенит» — «Балтика», «Крылья Советов» — «Ахмат» (C), «Динамо» — «Спартак», «Краснодар» — «Нижний Новгород» (D);

6-й тур, 31 октября — 2 ноября.

ЦСКА — «Оренбург», «Сочи» — «Факел» (A), «Ростов» — «Урал», «Локомотив» — «Рубин» (B), «Зенит» — «Крылья Советов», «Балтика» — «Ахмат» (C), «Динамо» — «Нижний Новгород», «Спартак» — «Краснодар» (D).

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