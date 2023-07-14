Крымские клубы не выразили желания участвовать в Кубке России в сезоне-2023/24

«Для нас участие в Кубке России на данном этапе не является самоцелью. Давайте говорить объективно — мы заходим в турнир, который является для нас главным и приоритетным. И наша основная задача — в нем закрепиться. Заходить сразу и параллельно одной командой во второй турнир сложно, особенно для новичков таких серьезных соревнований. А мы хотим двигаться постепенно», — приводятся слова Шапошникова в телеграм-канале клуба.