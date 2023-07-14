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Футбол. Кубок России. Все результаты
18:04 (мск), источник: Sport24

Крымские клубы не выразили желания участвовать в Кубке России в сезоне-2023/24

Президент ялтинского «Рубина» Кирилл Шапошников заявил, что в предстоящем сезоне клуб хотел бы сосредоточиться на выступлении во Второй российской лиге и не тратить силы на еще один турнир — Кубок России.

Кубок России: результаты и календарь
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Источник: Александр Любарский, РФС

«Для нас участие в Кубке России на данном этапе не является самоцелью. Давайте говорить объективно — мы заходим в турнир, который является для нас главным и приоритетным. И наша основная задача — в нем закрепиться. Заходить сразу и параллельно одной командой во второй турнир сложно, особенно для новичков таких серьезных соревнований. А мы хотим двигаться постепенно», — приводятся слова Шапошникова в телеграм-канале клуба.

Ранее генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый также отметил, что «команде было бы целесообразнее сосредоточиться на одном турнире».

«Севастополь» и ялтинский «Рубин» получили аттестаты ФНЛ для участия во Второй лиге в дивизионе «Б». Кубок России проводится под эгидой РФС.

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