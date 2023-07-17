МВД просит перенести матч Кубка России «Зенит» — «Ахмат»

Соответствующий документ опубликовал телеграм-канал «Рашен Football».

Игра должна состояться на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 25 июля.

В документе отмечается, что с 27 по 30 июля в Санкт-Петербурге пройдут саммит «Россия — Африка» и военно-морской парад на День ВМФ, и в связи с этим с 23 июля «в целях охраны общественного порядка и общественной безопасности запланировано проведение соответствующих мероприятий».

Отмечается, что указанные обстоятельства «в значительной мере увеличат нагрузку на личный состав органов внутренних дел и Росгвардии, что не позволит в полной мере оказать содействие организаторам матча “Зенит” — “Ахмат”.

«В этой связи в целях минимизации рисков совершения групповых и иных нарушений общественного порядка просим исключить проведение футбольных матчей в г. Санкт-Петербурге в период с 23 по 30 июля 2023 года включительно и проинформировать МВД России о принятом решении до 18 июля 2023 года», — говорится в письме.