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Футбол. Кубок России. Все результаты
21:02 (мск), источник: Sport24

МВД просит перенести матч Кубка России «Зенит» — «Ахмат»

МВД РФ направило на имя президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова письмо с просьбой перенести матч 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом».

Ахмат
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Соответствующий документ опубликовал телеграм-канал «Рашен Football».

Игра должна состояться на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 25 июля.

В документе отмечается, что с 27 по 30 июля в Санкт-Петербурге пройдут саммит «Россия — Африка» и военно-морской парад на День ВМФ, и в связи с этим с 23 июля «в целях охраны общественного порядка и общественной безопасности запланировано проведение соответствующих мероприятий».

Отмечается, что указанные обстоятельства «в значительной мере увеличат нагрузку на личный состав органов внутренних дел и Росгвардии, что не позволит в полной мере оказать содействие организаторам матча “Зенит” — “Ахмат”.

«В этой связи в целях минимизации рисков совершения групповых и иных нарушений общественного порядка просим исключить проведение футбольных матчей в г. Санкт-Петербурге в период с 23 по 30 июля 2023 года включительно и проинформировать МВД России о принятом решении до 18 июля 2023 года», — говорится в письме.

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