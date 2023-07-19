Фанаты «Зенита» обвинили руководство клуба в скотском отношении: «Договоренности оказались пустыми словами»

Ранее стало известно, что «Зенит» остановил продажу билетов на игру FONBET Кубка России с «Ахматом» на фанатскую трибуну, сославшись на невозможность в срок демонтировать установленную в секторе сцену.

«Вынуждены сообщить, что договоренности с топ-менеджментом “Зенита” касаемо возвращения “Виража” на кубковую игру с “Ахматом” оказались пустыми словами со стороны клуба.

Доподлинно неизвестно, с чем связана ситуация: с давлением со стороны силовиков или какими-либо другими «объективными причинами». На наш взгляд, любой из этих вариантов не отменяет скотского отношения клуба к своим фанатам.

Верность «Зениту» на протяжении 43 лет истории организованного фанатского движения не дает права клеймить «предателями» из-за сложившейся ситуации с Fan ID тех, кому определённо не понаслышке знакомы понятия верности, чести и патриотизма.

Ранее наши отношения с руководством клуба выстраивались на взаимоуважении и преследовали общую цель, на чем и строилась наша совместная история. В связи со сложившейся ситуацией считаем, что мы должны озвучить свою позицию и, в свою очередь, имеем право услышать в ответ реальное мнение Алексея Борисовича Миллера о фанатах и «Вираже».