Матчами с участием «Локомотива» и «Зенита» стартует новый сезон Кубка России по футболу

Новый сезон откроют два матча, которые начнутся в 18:30 мск. Московский «Локомотив» на своем поле сыграет с екатеринбургским «Уралом», встреча пройдет на «РЖД-Арене», а «Пари Нижний Новгород» примет столичное «Динамо», игра состоится на стадионе «Нижний Новгород». «Локомотив» и «Урал» сыграют в группе B вместе с казанским «Рубином» и «Ростовом», «Пари НН» и «Динамо» попали в квартет D к столичному «Спартаку» и «Краснодару».

Футбол Кубок России 2023/2024 Группа B, 25.07.2023, 18:30 Локомотив - Урал -

На прошлой неделе стартовал новый сезон Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), в первом туре «Урал» на своем поле победил ЦСКА (2:1), «Локомотив» дома сыграл вничью с «Рубином» (2:2). В последний раз «Локомотив» на своем поле побеждал «Урал» 16 мая 2021 года, тогда железнодорожники оказались сильнее в матче РПЛ (1:0). С тех пор екатеринбургская команда дважды обыграла железнодорожников, еще две встречи завершились вничью. В прошлом сезоне «Локомотив» завершил выступление в Кубке России на втором этапе ¼ финала «плей-офф пути регионов», уступив тольяттинскому «Акрону» (1:1, 6:7 — по пенальти), «Урал» дошел до второго этапа финала «плей-офф пути регионов», где проиграл «Краснодару» (1:2).

Двукратный чемпион России в составе «Локомотива» Дмитрий Сенников выразил надежду на то, что москвичи в матче с «Уралом» более аккуратно сыграют в обороне. «Локомотив» играл [с «Рубином»] очень раскованно, вперед, периодически два защитника в два нападающих оставались при обороне, — сказал Сенников ТАСС. — Иногда какие-то контратаки были опасными, в первом тайме были выходы один на один. Но в целом видно, что «Локомотив» является такой целостной командой, было много хороших эпизодов — когда Сергей Пиняев на фланге разбирался, Максим Глушенков опасно тоже атаковал. Навесы на Артема Дзюбу ничего продуктивного, наверное, не принесли, но это тоже всегда опасно, ждем следующего матча с надеждой, что будет меньше ошибок и пропущенных голов".

Футбол Кубок России 2023/2024 Группа D, 25.07.2023, 18:30 Пари Нижний Новгород - Динамо -

«Пари НН» и «Динамо» проведут шестой официальный матч. В предыдущих встречах бело-голубые одержали три победы во всех соревнованиях, один раз выиграла нижегородская команда, еще одна встреча завершилась вничью. В прошлом сезоне «Пари НН» завершил выступление в Кубке России на втором этапе ¼ финала «плей-офф пути регионов», уступив «Ростову» (0:1), «Динамо» дошло до первого этапа ½ финала «плей-офф пути регионов», проиграв «Акрону» (0:0, 1:4 — по пенальти). В первом туре РПЛ «Динамо», которое в межсезонье возглавил чешский тренер Марцел Личка, дома уступило «Краснодару» (1:3), «Пари НН» на своем поле проиграл петербургскому «Зениту» (0:2).

«Зенит» без Малкома

Также во вторник «Зенит» на своем поле примет грозненский «Ахмат», встреча пройдет на «Газпром-Арене» и начнется в 20:45 мск. Команды выступают в группе С, в которой также находятся самарские «Крылья Советов» и калининградская «Балтика». В первом туре РПЛ «Зенит» на выезде победил «Пари НН» (2:0), «Ахмат» на своем поле проиграл «Крыльям Советов» (1:2). В прошлом сезоне петербургская команда завершила участие в Кубке России на втором этапе ¼ финала «плей-офф пути регионов», уступив «Динамо» (1:1, 4:5 — по пенальти). «Ахмат» на той же стадии проиграл «Краснодару» (0:3).

Футбол Кубок России 2023/2024 Группа C, 25.07.2023, 20:45 Зенит - Ахмат -

23 июля председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил ТАСС, что клуб договорился с клубом «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии о переходе бразильского нападающего Малкома, который имеет российское гражданство, за €60 млн. Футболист попал в заявку «Зенита» на матч с «Пари НН», но не вышел на поле, так как клуб, по словам главного тренера «Зенита» Сергея Семака, вел переговоры о его переходе.

Малкому 26 лет, он перешел в «Зенит» летом 2019 года. В составе команды игрок провел 109 матчей, в которых забил 42 мяча и отдал 24 голевые передачи. В прошлом розыгрыше чемпионата России Малком отличился 23 раза и стал лучшим бомбардиром первенства. Ранее футболист выступал за французский «Бордо» и испанскую «Барселону», став вместе с ней чемпионом Испании в сезоне-2018/19. 24 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил Малкому российское гражданство.

Программа группового этапа «пути РПЛ» Кубка России продолжится в среду и четверг. 26 июля пройдут матчи «Оренбург» — ЦСКА, «Факел» — «Сочи», «Крылья Советов» — «Балтика» и «Ростов» — «Рубин». 27 июля «Краснодар» дома сыграет со «Спартаком».

О турнире

По регламенту Кубка России 16 клубов РПЛ на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места, попадут в «плей-офф пути РПЛ», ставшие третьими отправятся в «плей-офф пути регионов», а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В «пути регионов» команды сразу будут играть по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в «плей-офф пути регионов».

В «пути регионов» Кубка России в этом сезоне сыграют три медийные команды — «Амкал», «Родина Медиа» и 2DROTS. В прошлом розыгрыше Кубка России участие принимали 2DROTS и «Амкал», которые дошли до второго и третьего раундов «пути регионов» соответственно. Также в Кубке России сезона-2023/24 примут участие 11 любительских команд: воронежский «Атом», «Дальнереченск» из Приморского края, пермский «Ильпар», петербургский «Кировец-Восхождение», димитровградский «Оргэнергострой», «Пионер» из станицы Ленинградская Краснодарского края, «Псков», «Ставрополь-Агросоюз», барнаульский «Темп», ульяновский «Университет» и московский клуб ФШМ. В предыдущем розыгрыше турнира также выступали 11 любительских команд. Лучший результат показал «Ставрополь-Агросоюз», дошедший до четвертого раунда «пути регионов».

Соревновательная часть «пути регионов» Кубка России стартует 1 августа, в этот день «Амкал» дома сыграет со «Знаменем» из Ногинска. 2 августа состоятся матчи «Дальнереченск» — «Иркутск», «Строгино» — «Знамя Труда», «Темп» — «Динамо-Барнаул», «Родина Медиа» — «Динамо» (Вологда), «Тверь» — «Электрон», «Ильпар» — «Торпедо-Миасс», «Пионер» — «Дружба», «Динамо» (Киров) — «Композит», «Ставрополь-Агросоюз» — «Машук-КМВ», «Атом» — «Спартак» (Тамбов), «Коломна» — «Квант», «Носта» — «Уралец-ТС», ФШМ — «Пересвет», «Университет» — «Оргэнергострой», «Кировец-Восхождение» — «Динамо» (Санкт-Петербург), «Псков» — «Луки-Энергия» и 2DROTS — «Сахалин».

Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии «плей-офф пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию «плей-офф пути регионов». Команды из «плей-офф пути регионов» покинут турнир после первого поражения.