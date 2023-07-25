«Локомотив» победил «Урал» в матче первого тура пути РПЛ Кубка России

Встреча группы В, прошедшая в Москве при 7820 зрителях, завершилась со счетом 2:1. На гол Тимура Аюпова (8-я минута) железнодорожники ответили точными ударами Вильсона Изидора (34) и Наира Тикнизяна (49).
В следующем туре Кубка России «Локомотив» встретится на выезде с казанским «Рубином» 8 августа, а «Урал» в этот же день примет «Ростов».
Кубок России второй сезон проходит в новом формате, команды будут двигаться к финалу двумя путями. Клубы премьер-лиги (путь РПЛ) разделены на четыре группы, они проведут игры в два круга. Команды, которые займут первые два места в своих группах, выйдут в плей-офф пути РПЛ; занявшие третье место продолжат борьбу в плей-офф пути регионов. В пути регионов стартуют команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы.