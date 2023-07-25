Текущие события
Футбол. Еврокубки
21:45
Тре Пенне
Валмиера
03
Футбол. Еврокубки
21:45
Балкани
Ларн
30
Футбол. Еврокубки
21:30
Серветт Ж
Генк
11
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо З
Астана
40
Футбол. Еврокубки
21:00
Днепр-1
Панатинаикос
13
Футбол. Еврокубки
21:00
ТНС
Эсперанж
11
Футбол. Еврокубки
21:00
Хамрун Спартанс
Динамо Тб
21
Футбол. Кубок России
20:45
Зенит
Ахмат
20
Футбол. Еврокубки
19:00
Жальгирис В
Галатасарай
22
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК
Мольде
10
Футбол. Кубок России
18:30
Локомотив
Урал
21
Футбол. Кубок России
18:30
Пари Нижний Новгород
Динамо
П 4:3
11
Футбол. Еврокубки
18:00
Атлетик Э
Партизани
01
Все события
Футбол. Кубок России. Последние результаты
20:45
Зенит
Ахмат
20
18:30
Локомотив
Урал
21
18:30
Пари Нижний Новгород
Динамо
П 4:3
11
11.06
Краснодар
ЦСКА
П 5:6
11
17.05
Краснодар
Урал
21
3.05
Краснодар
Акрон
П 4:2
00
3.05
Урал
ЦСКА
12
19.04
Краснодар
Крылья Советов
П 3:0
22
Футбол. Кубок России. Все результаты
22:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» победил «Урал» в матче первого тура пути РПЛ Кубка России

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Футболисты московского «Локомотива» одержали волевую победу над екатеринбургским «Уралом» в матче первого тура группового этапа пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России.

Локомотив
УралКубок России: результаты и календарь
Наверх
Источник: Пресс-служба ФК "Локомотив"

Встреча группы В, прошедшая в Москве при 7820 зрителях, завершилась со счетом 2:1. На гол Тимура Аюпова (8-я минута) железнодорожники ответили точными ударами Вильсона Изидора (34) и Наира Тикнизяна (49).

В следующем туре Кубка России «Локомотив» встретится на выезде с казанским «Рубином» 8 августа, а «Урал» в этот же день примет «Ростов».

Кубок России второй сезон проходит в новом формате, команды будут двигаться к финалу двумя путями. Клубы премьер-лиги (путь РПЛ) разделены на четыре группы, они проведут игры в два круга. Команды, которые займут первые два места в своих группах, выйдут в плей-офф пути РПЛ; занявшие третье место продолжат борьбу в плей-офф пути регионов. В пути регионов стартуют команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы.

Локомотив
2:1
Первый тайм: 1:1
Урал
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дело Исинбаевой дошло до самых верхов. Ей лучше не возвращаться в Россию
Наплевали на Запад. Российских гимнастов сенсационно вернут в мировой спорт
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь