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25 июля, источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» одержал победу над «Ахматом» в матче группового этапа Кубка России

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 июл — РИА Новости. «Зенит» обыграл дома грозненский «Ахмат» в матче группового этапа Кубка России в пути РПЛ, который стал дебютным за петербургскую команду для экс-футболиста ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса.

Зенит
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча группы C, прошедшая во вторник в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей отличились Густаво Мантуан (39-я минута) и Клаудиньо (80).

Фернандес вышел на замену на 63-й минуте матча вместо Ду Кейроса, болельщики освистали появление футболиста. Для бразильского защитника с российским паспортом этот матч стал первым в России с мая 2022 года, когда он приостановил выступления за ЦСКА. Также Фернандес впервые вышел на поле в официальных матчах с марта 2023 года, когда он еще выступал за бразильский «Интернасьонал».

«Зенит» в следующем туре группового этапа встретится 9 августа на выезде с самарскими «Крыльями Советов», а «Ахмат» 10 августа примет в Грозном калининградскую «Балтику».

«Зенит» 17 июля объявил о подписании контракта с Фернандесом, который на протяжении 10 лет выступал за «красно-синих», а после сезона-2021/22 приостановил контракт со столичным клубом и перешел в «Интернасьонал». Ранее в ЦСКА назвали враньем информацию о том, что клуб отказывался от идеи возвращения Фернандеса. По словам директора по коммуникациям московского клуба Кирилла Брейдо, из переговоров вышла сторона игрока, объявив о подписании с другим клубом. Фернандес, в свою очередь, заявлял, что «Зенит» вышел на него после отказа ЦСКА.

Зенит
2:0
Первый тайм: 1:0
Ахмат
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