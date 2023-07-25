«Зенит» одержал победу над «Ахматом» в матче группового этапа Кубка России

Встреча группы C, прошедшая во вторник в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей отличились Густаво Мантуан (39-я минута) и Клаудиньо (80).

Фернандес вышел на замену на 63-й минуте матча вместо Ду Кейроса, болельщики освистали появление футболиста. Для бразильского защитника с российским паспортом этот матч стал первым в России с мая 2022 года, когда он приостановил выступления за ЦСКА. Также Фернандес впервые вышел на поле в официальных матчах с марта 2023 года, когда он еще выступал за бразильский «Интернасьонал».

«Зенит» в следующем туре группового этапа встретится 9 августа на выезде с самарскими «Крыльями Советов», а «Ахмат» 10 августа примет в Грозном калининградскую «Балтику».