«Крылья Советов» уступили «Балтике» в Кубке России в матче с пятью голами

Источник: ФК «Балтика»

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном (Москва). Волевую победу со счётом 3:2 одержала «Балтика».

«Крылья Советов» вышли вперёд уже на десятой минуте. Забитым мячом отметился форвард Владимир Хубулов. В начале второй половины матча «Балтика» сравняла счёт усилиями хавбека Роберто Фернандеса.

На 67-й минуте калининградцы и вовсе впервые вышли вперёд — гол забил Анхело Энрикес. Спустя ещё семь минут «Балтика» упрочила своё лидерство благодаря мячу Максима Кузьмина. На 89-й минуте защитник самарцев Гленн Бейл отыграл один гол. Матч так и завершился — 3:2 в пользу «Балтики».