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21:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Крылья Советов» уступили «Балтике» в Кубке России в матче с пятью голами

Завершился матч 1-го тура Пути Российской Премьер-Лиги Фонбет Кубка России между «Крыльями Советов» из Самары и «Балтикой» из Калининграда. Команды играли на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.

Крылья Советов
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Источник: ФК «Балтика»

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном (Москва). Волевую победу со счётом 3:2 одержала «Балтика».

«Крылья Советов» вышли вперёд уже на десятой минуте. Забитым мячом отметился форвард Владимир Хубулов. В начале второй половины матча «Балтика» сравняла счёт усилиями хавбека Роберто Фернандеса.

На 67-й минуте калининградцы и вовсе впервые вышли вперёд — гол забил Анхело Энрикес. Спустя ещё семь минут «Балтика» упрочила своё лидерство благодаря мячу Максима Кузьмина. На 89-й минуте защитник самарцев Гленн Бейл отыграл один гол. Матч так и завершился — 3:2 в пользу «Балтики».

Последний раз, не считая товарищеских матчей, команды встречались в мае 2021 года в рамках 42-го тура Мелбет Первой лиги. Игра завершилась победой «Крыльев Советов» со счётом 1:0.

Крылья Советов
2:3
Первый тайм: 1:0
Балтика
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