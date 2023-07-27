Карпин хотел выпустить на матч Кубка игроков академии. Но победил «Рубин» с тремя дебютантами в старте

«Ростов» и «Рубин» вслед за остальными командами вкатились в Кубок России, причем оба клуба подошли к встрече первого тура не в оптимальных составах. Тренер казанцев Рашид Рахимов устроил небольшую ротацию, заменив по сравнению с составом на первый тур РПЛ вратаря, центрального защитника и нападающего — свои шансы получили Янович, Ашурматов и Уридия.

А вот у ростовчан ситуация куда более интересная и немного печальная. Команде Валерия Карпина по-прежнему запрещено регистрировать новичков — это означает, что Ионов, Акбашев, Мохеби и Чернов пока не могут играть за желто-синих. Главный тренер дончан настолько недоволен ситуацией, что готов был пойти на крайние меры: «Сегодня было желание выпустить академию, чтобы проиграли 0:10, тогда, возможно, РФС прежде всего обратит внимание, — говорил Карпин до игры. — Взаимодействие с ФИФА должно быть не у клубов, а у РФС, но я так понимаю, что всем по барабану, что происходит с этими банами. Почему не рискнул? Нельзя по регламенту, нельзя, чтобы было больше пяти игроков, так скажем, не из первой заявки».

В итоге почти всю разрешенную пятерку Карпин забил молодежью — таким образом, за «Ростов» дебютировали три игрока: Артур Максецов, Давид Семенчук и Иван Кузнецов. Из игроков ротации на поле появились Давид Тошевски, Кирилл Щетинин и Данила Прохин.

Само собой, подобная конфигурация отразилась на ходе встречи. Первый тайм проходил тихо и без особых моментов, но под явную диктовку «Рубина». Подопечным Рахимова даже удалось забить, правда, автор мяча Фамейе оказался в офсайде, и гол отменили. Так закончился, откровенно говоря, скучный первый тайм.

А вот второй пошел уже гораздо живее. Причин тому несколько, главная из которых — чуть стихла ростовская жара, из-за которой в первом тайме даже делали перерыв на водопой. Вторая причина — безусловно, свежая кровь: на поле вышли Мелехин и Голенков у «Ростова», а также новый герой казанцев Даку — у «Рубина».

Вторые 45 минут изначально пошли по сценарию гостей — ростовчане в основном отбивались. Но это же и сыграло им на пользу, ведь к концу первого часа «Ростов» провел острейшую контратаку. Дебютант Семенчук (за прическу прозванный комментаторами Давидом Луисом) в подкате перехватил мяч, отдал в центр поля на Романа Тугарева, а тот красиво отправил передачу вперед.

Там зацепиться удалось Ивану Комарову — 62-й номер ростовчан остался один на один с защитником «Рубина», шикарно его обвел и покатил мяч мимо вратаря — тот ничего не смог поделать, «Ростов» вышел вперед. Для Тугарева ассист на Ивана — уже второе результативное действие в двух матчах этого сезона; для Комарова гол стал первым в основе ростовчан.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253092&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сразу за забитым мячом Валерий Карпин принял меры для удержания счета — на поле вышли одновременно опытные Терентьев, Байрамян и Глебов. С этого момента, то есть с 63-й минуты, ничего особенно острого на поле больше не происходило — «Рубин» пытался атаковать, но «Ростов» удержал победу. Удивительно, что при этом счет по ударам — 2:15 в пользу гостей. Команда Карпина теперь занимает вторую строчку в группе В, на первом месте расположился «Локомотив», на третьем — «Урал», последнее место теперь занимают казанцы.