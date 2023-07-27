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19:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Краснодар» — «Спартак»: стартовые составы на матч FONBET Кубка России

«Краснодар» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Краснодар»: Агкацев, Эктов, Алонсо, Арутюнян, Волков, Ленини, Сперцян, Баньяц, Олусегун, Ахметов, Мозес.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Чернов, Джикия, Хлусевич, Умяров, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Промес, Бальде.

Встреча пройдет в Краснодаре, начало — в 20.00 по московскому времени.

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