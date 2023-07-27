«Спартак» победил «Краснодар» в Кубке России

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Встреча группы D, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились Роман Зобнин (21-я минута) и Тео Бонгонда (67). У хозяев отличился Кади Боржес (90+5). На 44-й минуте футболист «Краснодара» Эдуард Сперцян получил прямую красную карточку за фол против полузащитника «красно-белых» Антона Зиньковского.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253103&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Бонгонда забил дебютный мяч за «Спартак». Он отметил гол в стиле воинского приветствия разведкорпуса из аниме «Атака титанов». Полузащитник перешел в московский клуб из испанского «Кадиса» 12 июля.

Матч в Краснодаре посетили 31 733 зрителя. Вместимость стадиона «быков» составляет 35 179 человек.