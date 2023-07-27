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Футбол. Кубок России. Все результаты
22:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» победил «Краснодар» в Кубке России

КРАСНОДАР, 27 июл — РИА Новости. Футболисты московского «Спартака» победили «Краснодар» в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России.

Спартак
КраснодарКубок России: результаты и календарь
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Встреча группы D, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились Роман Зобнин (21-я минута) и Тео Бонгонда (67). У хозяев отличился Кади Боржес (90+5). На 44-й минуте футболист «Краснодара» Эдуард Сперцян получил прямую красную карточку за фол против полузащитника «красно-белых» Антона Зиньковского.

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Бонгонда забил дебютный мяч за «Спартак». Он отметил гол в стиле воинского приветствия разведкорпуса из аниме «Атака титанов». Полузащитник перешел в московский клуб из испанского «Кадиса» 12 июля.

Матч в Краснодаре посетили 31 733 зрителя. Вместимость стадиона «быков» составляет 35 179 человек.

В следующем туре «Спартак» примет «Нижний Новгород» 8 августа, а «Краснодар» днем позднее встретится на выезде с московским «Динамо».

Краснодар
1:2
Первый тайм: 0:1
Спартак
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