Сперцян подставил «Краснодар» в матче Кубка России. А Бонгонда уже забивает за «Спартак»!

«Спартак» выиграл два матча из двух в новом сезоне. После победы над «Оренбургом» в РПЛ красно-белые успешно стартовали и в Кубке России.

Гильермо Абаскаль поменял меньше игроков по сравнению с первым туром РПЛ, чем Владимир Ивич. У «Спартака» в кубковом матче появились пять новых фигур — Джикия и Чернов в обороне, Умяров и Игнатов в средней линии, Бальде в атаке. У «Краснодара» место в воротах занял игравший в июньском финале с ЦСКА Агкацев, а в поле вышли Арутюнян, Эктов, Ленини, Баньяц, Олусегун и Кобнан.

«Спартак» с первых минут больше владел мячом и территориальным преимуществом, а «Краснодар» играл дома «вторым номером». До сих пор привыкаем к тому, что при Ивиче «быки» стали другими, скорректировали свой стиль. Но если под руководством серба команда стабильно забивает по два-три мяча, то это никак не назовёшь отказом от зрелищности в пользу результата. Вот и сегодня футбол смотрелся, темп был достаточно высоким, несмотря на жару на юге России. Пусть групповой этап Кубка страны зажигает футболистов меньше, чем РПЛ, такие матчи настолько увлекают игроков, что они, кажется, забывают обо всём.

«Краснодар» первым нанёс удар в створ, но в целом спартаковцы справлялись с быстрыми ответными атаками хозяев. Любопытно, что на левый край обороны Ивич поставил новичка Эктова, который в «Оренбурге», как правило, действовал справа. Тем не менее красно-белые сделали ставку на давление не на фланг Эктова, а на другой — левый для спартаковской атаки. Туда смещалась целая группа игроков, там хорошо комбинировали Промес, Хлусевич, Зобнин и кто-нибудь ещё. Слева и родился гол «Спартака». Зобнин придумал двоечку с Хлусевичем, а упустивший центрхава Ахметов успел только за голову схватиться, понимая, чем всё закончится. Да и центрбек Арутюнян должен был передать своего игрока Бальде напарнику (Алонсо), чтобы подстраховать Ахметова и переключиться на врывавшегося в свободную зону Зобнина.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253101&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Позиционная оборона — не сильная сторона сегодняшнего «Спартака», тем не менее в Краснодаре, перестраивавшись с 4−3−3 на 4−4−2, команда Абаскаля эффективно защищалась. До перерыва «Краснодар» нанёс всего два удара (один в створ) против четырёх у красно-белых (три в створ). А на 44-й минуте хозяев подставил Сперцян — лидер «быков» получил заслуженную прямую красную карточку за грубый фол: въехал в голеностоп Зиньковскому.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253102&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В перерыве вместо получившего повреждение Зиньковского вышел новичок Бонгонда, и бельгиец помог «Спартаку» задавить соперника во втором тайме. Тео трижды за несколько минут атаковал ворота «Краснодара» после смещений в полуфланг под удар с левой ноги, вырезал классную передачу Промесу на дальнюю штангу. Гол красно-белых назревал. Но Агкацев тащил, снова заставляя Сафонова волноваться за своё место в основе. Очень крутой сейв голкипер совершил в эпизоде, когда Квинси бил в упор! Этот момент создал уже Умяров, накрывший защитника прессингом у чужой штрафной. Между тем, Наиль по ходу первой половины получил повреждение, и за него было страшно, вспоминая, что хавбек пропустил 250 дней из-за травмы, но полузащитник всё же смог продолжить игру.

«Краснодар» продержался вдесятером до 67-й минуты. А потом свой первый гол за «Спартак» забил Бонгонда. Очень красивую многоходовую комбинацию придумали красно-белые с участием Джикии, Хлусевича, Промеса и Зобнина, а после удара Пруцева мяч удачно отскочил прямо на ногу бельгийцу. Спартаковцы хорошо насытили штрафную, поэтому мяч и нашёл одного из них.

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У «Краснодара» до второго пропущенного гола не было контригры. Узко располагались полузащитники, но это привело только к тому, что квартет хавбеков быстрее «наелся». «Спартак» здорово двигал мяч и находил свободные зоны. В концовке «быки» хоть как-то пытались наступать. В составе хозяев впервые с апреля после перелома лицевой кости сыграл Кади Боржес, а гости лишились Хлусевича, который плохо почувствовал себя на краснодарской жаре. И именно Кади Боржес забил на 90+5-й минуте, когда спартаковцы потеряли концентрацию. Возможно, в этом эпизоде чуть-чуть залез во вне игры Кордоба, однако офсайдных линий в России по-прежнему нет, и гол бразильца засчитали.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253104&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.