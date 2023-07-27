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27 июля, источник: Спорт-Экспресс

«Зол, что пропустили в такой манере — могли заканчивать матч раньше». Абаскаль — о победе «Спартака»

Слова главного тренера красно-белых после успешного старта в FONBET Кубке России.

Краснодар
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Источник: Спорт-Экспресс

— Это важная победа после долгого и сложного пути — у нас была изматывающая поездка в Краснодар, — сказал Гильермо Абаскаль на пресс-конференции. — И я рад, что команда с первых минут показала правильный настрой. Мы сразу же начали играть в финальной трети поля, атаковали, забили гол, который нам помог. Рад за Зобнина — думаю, что забитый уже во втором матче сезона гол придаст ему уверенности в дальнейшем.

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После удаления [Сперцяна] мы хорошо владели мячом, но не хватало эффективности. Потому и получилась такая нервозная концовка, которой можно было избежать. Нужно было заканчивать этот матч раньше, будь мы эффективнее. Тогда можно было бы провести ротацию, выпустить кого-то из запасных, что важно, учитывая календарь. Но этого не случилось. Поэтому, естественно, я зол!

Зол, что мы пропустили в такой манере. Так что будут соответствующие решения — разберем, почему и как мы пропускаем. Но три очка есть три очка. Повторюсь, после долгой и трудной поездки это — самое важное.

— Почему не сыграл Мозес — он отдыхал или же у него есть проблемы со здоровьем?

— У нас достаточно много игр — в этом есть правда. Но дело и в другом. На поле у футболистов есть возможность проявить себя. И сейчас я говорю конкретно о Михаиле Игнатове. За те минуты, что он провел в прошлом матче, он доказал, что имеет право выйти в стартовом составе. Это лишь пятый матч с начала нашей подготовки к сезону, включая товарищеские. Нужно многих оценить, многих посмотреть. И никому место в стартовом составе не гарантировано.

Первый гол Бонгонды и удаление Сперцяна. «Спартак» обыграл «Краснодар».

— Пруцев заканчивал игру фактически левым форвардом. Почему именно он?

— Пруцев умеет использовать глубину в атаке. Плюс он был свежим. Он хорош как с мячом, так и без него. Мы хотели использовать Пруцева в атаке, потому что защитник «Краснодара» часто оставлял свою позицию и там появлялась свободная зона. Ну, а Мартинс и Зобнин закрывали центр поля и давали Пруцеву свободу.

Краснодар
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Спартак
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