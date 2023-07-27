Сперцян: «“Спартак” победил за счет удаления. Я подвел команду»

— Согласен ли ты с удалением?
— Ну да, это чистая красная. До этого были моменты, но не хочу про это говорить.
— «Спартак» заслужил победу?
— «Спартак» победил, наверное, за счет удаления. Я подвел команду, за что хотелось бы извиниться. Перед командой уже извинился, так что хочется попросить прощения у болельщиков, которых сегодня пришло на полный стадион.
— Показалось, что фол был случайным?
— Да, я не видел Зиньковского. Просто пошла нога дальше и я случайно сходил.
— Насколько кубок сейчас важен для «Краснодара», может, он отходит на второй план после успешного старта в чемпионате?
— Чемпионат тоже важен. Для нас каждая игра важна. У нас и на кубок, и на чемпионат есть шансы, — передает слова Сперцяна корреспондент Sport24 Андрей Бабич.