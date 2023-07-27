Сперцян: «“Спартак” победил за счет удаления. Я подвел команду»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253102&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Согласен ли ты с удалением?

— Ну да, это чистая красная. До этого были моменты, но не хочу про это говорить.

— «Спартак» заслужил победу?

— «Спартак» победил, наверное, за счет удаления. Я подвел команду, за что хотелось бы извиниться. Перед командой уже извинился, так что хочется попросить прощения у болельщиков, которых сегодня пришло на полный стадион.

— Показалось, что фол был случайным?

— Да, я не видел Зиньковского. Просто пошла нога дальше и я случайно сходил.

— Насколько кубок сейчас важен для «Краснодара», может, он отходит на второй план после успешного старта в чемпионате?