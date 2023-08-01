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Футбол. Кубок России. Все результаты
00:36 (мск), источник: ТАСС

Матчем медийной команды «Амкал» стартует «путь регионов» Кубка России по футболу

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Программа «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу стартует во вторник матчем первого раунда (1/256 финала) между московской медийной командой «Амкал» и ногинским «Знаменем», встреча пройдет в академии «Спартака» имени Ф. Ф. Черенкова и начнется в 19:30 мск. 2 августа пройдут еще 16 матчей первого раунда «пути регионов».

АмкалКубок России: результаты и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Амкал», а также московские медийные команды 2DROTS и «Родина Медиа» гарантировали себе участие в Кубке России благодаря результатам в медийной лиге. В 2023 году победителем Медиалиги стала «Родина Медиа», второе место занял 2DROTS, третье — «Амкал». В прошлом сезоне «Амкал» и 2DROTS дебютировали в Кубке России. 2DROTS победил московское «Чертаново» (3:0) в первом раунде, на втором этапе команда уступила «Текстильщику» (1:1, 3:5 — по пенальти). «Амкал» прошел в первом и втором раундах «Зоркий» из Красногорска (1:1, 8:7 — по пенальти) и «Тверь» (1:0), но затем команда уступила «Звезде» из Санкт-Петербурга (2:2, 2:4 — по пенальти).

28 июля «Амкал» провел открытую тренировку в «Лужниках» в рамках подготовки к первому матчу в Кубке России в новом сезоне. «Мы поставили себе определенные задачи на сезон, — сказал основатель “Амкала” Герман Попков, комментарий которого ТАСС предоставили в пресс-службе “Лужников”. — Мы проверили и обкатали в прошлом году нашу команду, поняли, что достаточно сильны в организации матчей. Мы можем оказать достойное сопротивление любому сопернику, который встретится нам в Кубке России. Задача — как минимум повторить прошлогоднее достижение, сыграть три матча в кубке. Новички, которые усилили нашу команду, — Михаил Долгушин и Владимир Мухин, — готовы дебютировать за команду в кубке и всячески помогать нашему клубу расти и классно проявлять себя в турнире. Спасибо “Лужникам” за возможность зарядиться энергией этого знакового футбольного места перед важным стартом в Кубке России».

Футбол

Кубок России 2023/2024
Путь регионов. 1-й раунд, 1.08.2023, 19:30

Амкал-Знамя-

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев после финала прошлого розыгрыша Кубка России отметил, что участие клубов из Медиалиги добавило интереса к турниру. «Новый формат розыгрыша кубка выдался очень интересным, потому что в нем участвовали даже клубы из Медиалиги, — сказал Газзаев ТАСС. — Турнир выдался таким интересным, многоступенчатым, на следующий год его нужно оставить таким же. Хочется, чтобы чемпионат проходил на таком же высоком и эмоциональном уровне. Кубок выдался таким настоящим, национальным. Мы видели игры новых клубов: вспомните матчи с участием команд Медиалиги, “Акрон” дошел довольно далеко, в итоге — блестящий финал в “Лужниках”.

Как и в предыдущем сезоне, изначально в Кубке России должны были принять участие 11 любительских команд. Это воронежский «Атом», «Дальнереченск» из Приморского края, пермский «Ильпар», петербургский «Кировец-Восхождение», димитровградский «Оргэнергострой», «Пионер» из станицы Ленинградская Краснодарского края, «Псков», «Ставрополь-Агросоюз», барнаульский «Темп», ульяновский «Университет» и московский ФШМ. Однако 27 июля пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что «Дальнереченск» уведомил организацию о невозможности участия в розыгрыше первого этапа, благодаря чему его соперник «Иркутск» прошел во второй раунд, где сыграет с «Динамо» из Владивостока.

2 августа пройдут оставшиеся матчи первого раунда «пути регионов» Кубка России: «Строгино» — «Знамя Труда», «Темп» — «Динамо» (Барнаул), «Динамо» (Киров) — «Композит», «Родина Медиа» — «Динамо» (Вологда), «Пионер» — «Дружба», «Тверь» — «Электрон», «Ильпар» — «Торпедо Миасс», «СтавропольАгроСоюз» — МАШУК-КМВ, «Атом» — «Спартак» (Тамбов), «Коломна» — «Квант», «Университет» — «Оргэнергострой», «Носта» — «Уралец-ТС», ФШМ — «Пересвет», «Кировец-Восхождение» — «Динамо» (Санкт-Петербург), «Псков» — «Луки-Энергия», 2DROTS — «Сахалин». Матчи второго раунда «пути регионов» пройдут 22—24 августа.

Футбол

Кубок России 2023/2024
Путь регионов. 1-й раунд, 2.08.2023, 19:30

2DROTS-Сахалин-

О Кубке России

Новый сезон Кубка России стартовал 25 июля матчами группового этапа «пути Российской премьер-лиги», в этот день московское «Динамо» на выезде уступило «Пари Нижний Новгород» (1:1, 3:4 — по пенальти), столичный «Локомотив» на своем поле обыграл екатеринбургский «Урал» (2:1), петербургский «Зенит» дома оказался сильнее грозненского «Ахмата» (2:0). Далее состоялись матчи «Оренбург» — ЦСКА (0:6), «Крылья Советов» — «Балтика» (2:3), «Факел» — «Сочи» (1:3), «Ростов» — «Рубин» (1:0) и «Краснодар» — «Спартак» (1:2). Второй тур группового этапа «пути РПЛ» пройдет 8—10 августа.

По регламенту Кубка России 16 клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места, попадут в «плей-офф пути РПЛ», ставшие третьими отправятся в «плей-офф пути регионов», а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В «пути регионов» команды сразу будут играть по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в «плей-офф пути регионов».

Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии «плей-офф пути РПЛ», за исключением его финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию «плей-офф пути регионов». Команды из «плей-офф пути регионов» покинут турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти). В активе армейского клуба восемь побед в Кубке России. Рекордсменом по этому показателю является «Локомотив» (девять), по четыре раза трофей выигрывали «Спартак» и «Зенит», по одному — «Динамо», «Рубин», «Ростов», «Торпедо», «Терек» (нынешнее название — «Ахмат»), «Тосно».

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