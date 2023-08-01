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Футбол. Кубок России. Все результаты
21:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Амкал» вышел во второй раунд пути регионов Кубка России по футболу

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Футболисты московского любительского клуба «Амкал» обыграли «Знамя» из Ногинска в матче первого раунда пути регионов Кубка России.

Амкал
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Источник: РФС

Встреча, прошедшая на стадионе Академии имени Федора Черенкова, завершилась со счетом 3:2. В составе победителей отличились Анатолий Катрич (29-я минута), Владимир Лобкарев (61) и Евгений Маричев (72). У гостей мячи забили Никита Саламатов (31) и Дмитрий Вансович (85).

На 76-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален футболист столичной команды Арсений Левшук.

Во втором раунде пути регионов Кубка России «Амкал» сыграет с ивановским «Текстильщиком».

Команды в Кубке России идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) разделены на четыре группы, игры в которых пройдут в два круга. Команды, занявшие первые два места в своих группах, выйдут в плей-офф пути РПЛ; занявшие третье место — в плей-офф пути регионов. По пути регионов идут команды Первой и Второй лиги, а также любительские клубы. В финале Кубка России встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.

Амкал
3:2
Первый тайм: 1:1
Знамя
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