«Амкал» вышел во второй раунд пути регионов Кубка России по футболу
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Футболисты московского любительского клуба «Амкал» обыграли «Знамя» из Ногинска в матче первого раунда пути регионов Кубка России.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Футболисты московского любительского клуба «Амкал» обыграли «Знамя» из Ногинска в матче первого раунда пути регионов Кубка России.
Встреча, прошедшая на стадионе Академии имени Федора Черенкова, завершилась со счетом 3:2. В составе победителей отличились Анатолий Катрич (29-я минута), Владимир Лобкарев (61) и Евгений Маричев (72). У гостей мячи забили Никита Саламатов (31) и Дмитрий Вансович (85).
На 76-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален футболист столичной команды Арсений Левшук.
Во втором раунде пути регионов Кубка России «Амкал» сыграет с ивановским «Текстильщиком».
Команды в Кубке России идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) разделены на четыре группы, игры в которых пройдут в два круга. Команды, занявшие первые два места в своих группах, выйдут в плей-офф пути РПЛ; занявшие третье место — в плей-офф пути регионов. По пути регионов идут команды Первой и Второй лиги, а также любительские клубы. В финале Кубка России встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.