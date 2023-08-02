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19:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Победитель Медиалиги вылетел в первом раунде пути регионов Кубка России

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Победитель Медиалиги московский клуб «Родина медиа» проиграл вологодскому «Динамо» в матче первого раунда пути регионов Кубка России по футболу.

Родина Медиа
Динамо ВгКубок России: результаты и календарь
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Источник: РФС

Встреча в Москве завершилась со счетом 3:0. В составе «Динамо» отличились Максим Мешалкин (31-я минута), Руслан Баширов (50) и Артур Туманян (88).

Во втором раунде пути регионов Кубка России вологодское «Динамо» сыграет с костромским «Спартаком».

Во вторник бронзовый призер Медиалиги московский «Амкал» обыграл «Знамя» из Ногинска (3:2). Позднее в среду финалисту Медиалиги московскому клубу 2Drots предстоит сыграть с «Сахалином» из Южно-Сахалинска.

Результаты других матчей:

  • «Строгино» (Москва) — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — 2:3;
  • «Темп» (Барнаул) — «Динамо-Барнаул» — 0:3;
  • «Носта» (Новотроицк) — «Уралец ТС» (Нижний Тагил) — 0:0 (3:2 в серии пенальти);
  • «Динамо» (Киров) — «Композит» (Павловский Посад) — 2:0.

Команды в Кубке России идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) разделены на четыре группы, игры в которых пройдут в два круга. Команды, занявшие первые два места в своих группах, выйдут в плей-офф пути РПЛ; занявшие третье место — в плей-офф пути регионов. По пути регионов идут команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы. В финале Кубка России встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.

Родина Медиа
0:3
Первый тайм: 0:1
Динамо Вг
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