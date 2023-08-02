Победитель Медиалиги вылетел в первом раунде пути регионов Кубка России
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Победитель Медиалиги московский клуб «Родина медиа» проиграл вологодскому «Динамо» в матче первого раунда пути регионов Кубка России по футболу.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Победитель Медиалиги московский клуб «Родина медиа» проиграл вологодскому «Динамо» в матче первого раунда пути регионов Кубка России по футболу.
Встреча в Москве завершилась со счетом 3:0. В составе «Динамо» отличились Максим Мешалкин (31-я минута), Руслан Баширов (50) и Артур Туманян (88).
Во втором раунде пути регионов Кубка России вологодское «Динамо» сыграет с костромским «Спартаком».
Во вторник бронзовый призер Медиалиги московский «Амкал» обыграл «Знамя» из Ногинска (3:2). Позднее в среду финалисту Медиалиги московскому клубу 2Drots предстоит сыграть с «Сахалином» из Южно-Сахалинска.
Результаты других матчей:
Команды в Кубке России идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) разделены на четыре группы, игры в которых пройдут в два круга. Команды, занявшие первые два места в своих группах, выйдут в плей-офф пути РПЛ; занявшие третье место — в плей-офф пути регионов. По пути регионов идут команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы. В финале Кубка России встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.