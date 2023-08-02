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22:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Любительский клуб 2Drots вышел во второй раунд пути регионов Кубка России

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Футболисты московского любительского клуба 2Drots обыграли «Сахалин» в матче первого раунда пути регионов Кубка России.

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Источник: РФС

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:0. Отличились Денис Гудаев (70-я минута, с пенальти) и Максим Фролов (73).

Во втором раунде пути регионов Кубка России 2Drots сыграет с «Муромом».

Результаты других матчей:

  • «Пионер» (станица Ленинградская) — «Дружба» (Майкоп) — 3:3 (2:4 — по пенальти);
  • «Тверь» — «Электрон» (Великий Новгород) — 2:1;
  • «Ильпар» (Пермский край) — «Торпедо Миасс» — 1:3;
  • «Ставропольагросоюз» (Невинномысск) — «Машук-КМВ» (Пятигорск) — 0:3;
  • «Атом» (Нововоронеж) — «Спартак» (Тамбов) — 1:1 (4:5);
  • «Коломна» — «Квант» (Обнинск) — 0:7;
  • «Университет» (Ульяновск) — «Оргэнергострой» (Димитровград) — 1:1 (4:2);
  • ФШМ (Москва) — «Пересвет» (Домодедово) — 0:0 (2:3);
  • «Кировец-Восхождение» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 0:1;
  • «Псков» — «Луки-Энергия» (Великие Луки) — 2:3.

Команды в Кубке России идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) разделены на четыре группы, игры в которых пройдут в два круга. Команды, занявшие первые два места в своих группах, выйдут в плей-офф пути РПЛ; занявшие третье место — в плей-офф пути регионов. По пути регионов идут команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы. В финале Кубка России встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.

2DROTS
2:0
Первый тайм: 0:0
Сахалин
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