Любительский клуб 2Drots вышел во второй раунд пути регионов Кубка России
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Футболисты московского любительского клуба 2Drots обыграли «Сахалин» в матче первого раунда пути регионов Кубка России.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Футболисты московского любительского клуба 2Drots обыграли «Сахалин» в матче первого раунда пути регионов Кубка России.
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:0. Отличились Денис Гудаев (70-я минута, с пенальти) и Максим Фролов (73).
Во втором раунде пути регионов Кубка России 2Drots сыграет с «Муромом».
Результаты других матчей:
Команды в Кубке России идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) разделены на четыре группы, игры в которых пройдут в два круга. Команды, занявшие первые два места в своих группах, выйдут в плей-офф пути РПЛ; занявшие третье место — в плей-офф пути регионов. По пути регионов идут команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы. В финале Кубка России встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.