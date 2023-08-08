«Спартак» и «Локомотив» во вторник сыграют в матчах Кубка России по футболу

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Второй тур группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России по футболу начнется во вторник. В этот день пройдет три матча.

Футбол Кубок России 2023/2024 Группа B, 8.08.2023, 16:15 Урал - Ростов -

Первыми сыграют представители группы B, где выступают московский «Локомотив», «Ростов», екатеринбургский «Урал» и казанский «Рубин». В первом туре «Локомотив» дома обыграл «Урал» со счетом 2:1, а «Ростов» на своем поле победил «Рубин» (1:0). Во вторник «Урал» примет «Ростов», «Локомотив на выезде встретится с “Рубином”.

«Урал» показывает хорошие результаты на старте сезона, екатеринбуржцы занимают четвертое место после трех туров Мир — Российской — премьер-лиги (РПЛ), набрав семь очков. «Ростов» начал сезон не столь уверенно, команда набрала четыре очка и располагается на восьмой строчке. Главный тренер ростовской команды Валерий Карпин не имеет проблем с травмированными игроками, за «Урал» из-за повреждений не сыграют бывшие футболисты сборной России Олег Шатов и Юрий Газинский, которые в этом сезоне не провели ни одной игры. Матч начнется в 16:15 мск.

Футбол Кубок России 2023/2024 Группа B, 8.08.2023, 18:30 Рубин - Локомотив -

«Локомотив» и «Рубин» уже играли в этом сезоне в рамках РПЛ, матч в Москве завершился со счетом 2:2. Железнодорожники подходят к матчу с «Рубином» не в лучшем настроении — 5 августа они в гостях проиграли московскому ЦСКА (1:4) в матче третьего тура РПЛ. «Локомотив» набрал четыре очка в трех матчах чемпионата России и располагается на девятой строчке. «Рубин» в этом сезоне еще не одержал ни одной победы, казанцы набрали два очка. У москвичей на поле не сможет выйти защитник Станислав Магкеев, который продолжает восстанавливаться после операции на колене, «Рубину» не помогут полузащитники Игорь Коновалов и Леон Мусаев.

В беседе с журналистами капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов отметил, что команде нужно забыть игру против армейцев и настроиться на матч с «Рубином». «Я сказал в раздевалке, что не нужно вешать нос, потому что у нас скоро игра в Кубке России. У нас много игр, с одной стороны, это непросто, но с другой, лучше играть, чем тренироваться».

Встреча между «Рубином» и «Локомотивом» начнется в 18:30 мск.

«Спартак» может пойти на эксперименты с составом

Во вторник в Москве также сыграют столичный «Спартак» и «Пари Нижний Новгород», которые попали в группу D к московскому «Динамо» и «Краснодару». В первом туре «Спартак» обыграл в гостях «Краснодар» (2:1), а «Динамо» в гостях уступило нижегородцам по пенальти со счетом 3:4 (основное время завершилось ничьей 1:1).

Футбол Кубок России 2023/2024 Группа D, 8.08.2023, 20:45 Спартак - Пари Нижний Новгород -

«Спартак» выиграл все матчи в этом сезоне и является лидером турнирной таблицы РПЛ, набрав девять очков. Нижегородская команда занимает предпоследнее, 15-е место, набрав всего одно очко и не забив ни одного гола. «Спартаку» из-за травмы не поможет португальский защитник Томаш Тавареш, у нижегородцев все игроки будут в строю.

После гостевого матча РПЛ против «Рубина» главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль согласился с мнением корреспондента ТАСС о том, что в матче с командой из Нижнего Новгорода нужно дать игровое время тем, кто по разным причинам мало выходил на поле в предыдущих играх, поэтому наставник красно-белых может пойти на эксперименты. Матч начнется в 20:45 мск.

Программа второго тура группового этапа «пути РПЛ» Кубка России продолжится 9 августа матчами «Динамо» — «Краснодар», «Оренбург» — «Сочи», ЦСКА — «Факел», «Крылья Советов» — «Зенит». 10 августа второй тур группового этапа завершится матчем грозненского «Ахмата» с калининградской «Балтикой».

О турнире

По регламенту Кубка России 16 клубов РПЛ на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места, попадут в «плей-офф пути РПЛ», ставшие третьими отправятся в «плей-офф пути регионов», а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В «пути регионов» команды сразу будут играть по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в «плей-офф пути регионов».

Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии «плей-офф пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию «плей-офф пути регионов». Команды из «плей-офф пути регионов» покинут турнир после первого поражения.