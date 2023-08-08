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8 августа, источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» обыграл «Нижний Новгород» со счетом 5:4

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Московский «Спартак» одержал волевую победу над «Нижним Новгородом» в матче второго тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.

Спартак
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Москве, которую посетили 13423 зрителя, завершилась со счетом 5:4. В первом тайме отличились футболисты «Спартака» Леон Классен (9-я минута), Данил Пруцев (15) и Павел Мелешин (36), а у гостей голом отметился Тимур Сулейманов (29). В начале второго тайма «Нижний Новгород» сравнял счет после точных ударов Эдгара Севикяна (46) и Виктора Александрова (50). На 53-й минуте «Спартак» вышел вперед благодаря голу Антона Зиньковского, однако после просмотра видеоповтора взятие ворот было отменено, а главный арбитр поставил пенальти в ворота «красно-белых», так как чуть раньше в штрафной «Спартака» рукой сыграл Даниил Хлусевич. 11-метровый реализовал Сулейманов. На 80-й минуте Михаил Игнатов забил мяч и вновь сравнял счет. Победу «Спартаку» принес гол Квинси Промеса на 89-й минуте.

На 57-й минуте за «Спартак» дебютировал защитник Олег Рябчук, который перешел из греческого «Олимпиакоса». У «Нижнего Новгорода» на 66-й минуте на поле впервые вышел форвард Зе Турбо.

Матч «Спартак» — «Нижний Новгород» стал тысячным с использованием системы видеопомощи арбитрам (VAR) в российском футболе.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Красно-белые» пропустили четыре мяча в домашнем матче впервые с 2021 года, когда команда уступила английскому «Лестеру» (3:4) в матче группового этапа Лиги Европы. В Кубке России соперники «красно-белых» впервые забили четырежды. Последний раз «Спартак» пропустил четыре мяча в кубковом матче в 1976 году, когда в рамках Кубка СССР проиграл «Таврии» (3:4).

«Спартак» (6 очков) занимает первое место в турнирной таблице группы D. В следующем матче «красно-белые» 29 августа примут московское «Динамо». «Нижний Новгород» (2) идет вторым. 29 августа команда примет «Краснодар».

Спартак
5:4
Первый тайм: 3:1
Пари Нижний Новгород
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