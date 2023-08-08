«Спартак» обыграл «Нижний Новгород» со счетом 5:4

Встреча в Москве, которую посетили 13423 зрителя, завершилась со счетом 5:4. В первом тайме отличились футболисты «Спартака» Леон Классен (9-я минута), Данил Пруцев (15) и Павел Мелешин (36), а у гостей голом отметился Тимур Сулейманов (29). В начале второго тайма «Нижний Новгород» сравнял счет после точных ударов Эдгара Севикяна (46) и Виктора Александрова (50). На 53-й минуте «Спартак» вышел вперед благодаря голу Антона Зиньковского, однако после просмотра видеоповтора взятие ворот было отменено, а главный арбитр поставил пенальти в ворота «красно-белых», так как чуть раньше в штрафной «Спартака» рукой сыграл Даниил Хлусевич. 11-метровый реализовал Сулейманов. На 80-й минуте Михаил Игнатов забил мяч и вновь сравнял счет. Победу «Спартаку» принес гол Квинси Промеса на 89-й минуте.

На 57-й минуте за «Спартак» дебютировал защитник Олег Рябчук, который перешел из греческого «Олимпиакоса». У «Нижнего Новгорода» на 66-й минуте на поле впервые вышел форвард Зе Турбо.

Матч «Спартак» — «Нижний Новгород» стал тысячным с использованием системы видеопомощи арбитрам (VAR) в российском футболе.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253276&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Красно-белые» пропустили четыре мяча в домашнем матче впервые с 2021 года, когда команда уступила английскому «Лестеру» (3:4) в матче группового этапа Лиги Европы. В Кубке России соперники «красно-белых» впервые забили четырежды. Последний раз «Спартак» пропустил четыре мяча в кубковом матче в 1976 году, когда в рамках Кубка СССР проиграл «Таврии» (3:4).