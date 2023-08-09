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10:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Мы занимаемся мазохизмом!» «Рубин» не побеждает 5 матчей подряд, а «Локо» празднует под Скриптонита

Что окружало кубковую битву в Казани — в репортаже «СЭ».

Рубин
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Источник: Спорт-Экспресс

Янович подготовился к пенальти, но «привез» с углового

На фоне выдающегося шоу в Тушине в исполнении «Спартака» и «Пари НН» игра в Казани вряд ли отложится в памяти болельщиков. Многие из пришедших на «Ак Барс Арену» начали покидать стадион за 10 минут до конца… И ничего не потеряли.

В этом одна из проблем нынешнего «Рубина» — он не может дать яркие эмоции болельщикам, взорваться, завоевать их. Казанцы играют инертно, буднично. Поэтому люди и торопятся домой, не досматривая концовку.

Хотя «Рубин» и «Локомотив» бились примерно на равных. Шансы спасти матч и активировать серию пенальти у хозяев точно были. Но замены гостей оказались эффективнее. Пару дней назад за счет свежих игроков разницу сделал «Спартак», а теперь «Локо» забрал три очка после перестановок во втором тайме.

При этом Никита Янович был готов к серии 11-метровых — на бутылке с водой у молодого вратаря «Рубина» была наклеена подсказка с информацией, в какие углы бьют игроки «Локо».

Но до пенальти не дошло — Янович допустил ключевую ошибку в матче, махнув мимо мяча на выходе. В итоге Владислав Сарвели спокойно замкнул передачу головой перед пустыми воротами.

Во время загрузки произошла ошибка.

«На камеру поиграть надо чуть-чуть!» Тикнизян и Скриптонит

В раздевалке «Локомотив» отмечал победу так, будто идет плей-офф турнира.

Журналистов к команде пустили на несколько минут — все это время там солировал Наир Тикнизян.

«Коллеги, с победой! Ребятки, с победой! На камеру поиграть надо чуть-чуть! Эй-эй-эй!» — заводил партнеров защитник. Похоже, без Артема Дзюбы именно он отвечает в команде за эмоции.

По всему подтрибунному помещению стадиона в Казани были слышны радостные крики, песни и гул из гостевой раздевалки. Матч Кубка точно не воспринимался игроками «Локо» как рядовое событие. Очевидно, что на тяжелое поражение от ЦСКА команде важно было отреагировать победой.

— Раз сегодня выиграли, значит, успели отойти от разгрома, — подтвердил журналистам Самошников в микст-зоне.

В этот момент у выхода со стадиона снова появился Тикнизян, который на полную громкость включил свою колонку с песней Скриптонита, заглушив все интервью.

«Локомотив» вышел на первое место в группе и может себе позволить такую вечеринку.

«В Перми мы не побеждали 9 матчей и заняли 8-е место»

А в хозяйской раздевалке царила тишина. «Рубин» не побеждает пять матчей подряд в новом сезоне. Но напряжения, кажется, в команде не испытывают.

Казанцы здорово выглядели в Черкизово, когда Мирлинд Даку, Угочукву Иву и Игор Вуячич впечатлили качеством игры. Но затем что-то сломалось, да и соперники уже раскусили, на каких качествах действует банда Рахимова. И главное — как ей противостоять.

Казанцы отрезками выглядели лучше и «Спартака», и «Ростова», и «Локо» в Кубке, но проигрывали по делу. То «Рубину» не хватало качественных замен по ходу матча, то концентрации у своих ворот из-за уровня футболистов. Мягко говоря, не все из них соответствуют РПЛ.

— К сожалению, мы пока занимаемся мазохизмом. Сами себя режем какими-то эпизодами, недоигрываем моменты. Отсутствие побед, конечно, давит. Нужно перебороть эту ситуацию. У меня уже случалось в карьере, когда были серии без побед. Нужно было терпеть и исправлять это. Я это проходил в «Ахмате», в «Амкаре». В Перми мы девять матчей подряд не побеждали, но в итоге заняли восьмое место, — сказал Рашид Рахимов журналистам.

Капитан «Рубина» Олег Иванов пока тоже спокоен.

— Я не вижу упаднического настроения в команде. Думаю, ближайшая игра с «Ростовом» покажет, куда мы идем и на что можем рассчитывать. И мы, и «Ростов» проиграли крупно в прошлом туре. Отступать некуда. Будет горячая игра, — добавил полузащитник.

В Кубке «Рубин» уступил в двух встречах и идет на последнем, четвертом месте. В чемпионате казанцы тринадцатые. А впереди матчи с «Ростовом», «Крыльями Советов» и «Динамо». Кажется, именно они и определят, сможет ли «Рубин» бороться за восьмую строчку, о которой ностальгировал Рахимов.

Владислав Зимагулов

Рубин
0:1
Первый тайм: 0:0
Локомотив
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