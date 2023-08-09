«Факел» сенсационно победил ЦСКА в матче Кубка России по футболу

Встреча группы A, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 15-й и 79-й минутах отличился Максим Максимов. На 57-й минуте на поле вышел полузащитник ЦСКА Иван Обляков, который пропустил начало сезона.

Матч начался с минуты молчания в память о бывшем вратаре армейцев Вениамине Мандрыкине, который скончался в воскресенье.

ЦСКА (3 очка) сохранил лидерство в группе A, далее идут «Сочи» (3), «Факел» (3) и «Оренбург» (3).