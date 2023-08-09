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Футбол. Кубок России. Все результаты
20:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Факел» сенсационно победил ЦСКА в матче Кубка России по футболу

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Московский ЦСКА проиграл воронежскому «Факелу» в матче второго тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.

ЦСКА
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча группы A, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 15-й и 79-й минутах отличился Максим Максимов. На 57-й минуте на поле вышел полузащитник ЦСКА Иван Обляков, который пропустил начало сезона.

Матч начался с минуты молчания в память о бывшем вратаре армейцев Вениамине Мандрыкине, который скончался в воскресенье.

ЦСКА (3 очка) сохранил лидерство в группе A, далее идут «Сочи» (3), «Факел» (3) и «Оренбург» (3).

В следующем туре Кубка России ЦСКА 30 августа сыграет на выезде с «Сочи», а «Факел» 29 августа примет «Оренбург».

ЦСКА
0:2
Первый тайм: 0:1
Факел
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