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20:46 (мск), источник: Sport24

«Зенит» благодаря голу Сергеева победил «Крылья Советов» в Кубке России

«Зенит» добился второй победы на групповом этапе Кубка России. Питерцы на выезде обыграли «Крылья Советов» (1:0).

Крылья Советов
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Источник: fc-zenit.ru

Единственный гол был забит во втором тайме. На 50-й минуте отличился Иван Сергеев, который с 2020 по 2021 года выступал за «Крылья Советов», откуда и перешел в «Зенит».

Питерцы с 6 очками лидируют в группе С. На счету самарцев ни одного очка и 3-я позиция.

В следующем туре «Зенит» 30 августа на выезде сыграет против «Балтики», а «Крылья Советов» в гостях встретятся с «Ахматом».

Крылья Советов
0:1
Первый тайм: 0:0
Зенит
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