«Зенит» благодаря голу Сергеева победил «Крылья Советов» в Кубке России

Единственный гол был забит во втором тайме. На 50-й минуте отличился Иван Сергеев, который с 2020 по 2021 года выступал за «Крылья Советов», откуда и перешел в «Зенит».

Питерцы с 6 очками лидируют в группе С. На счету самарцев ни одного очка и 3-я позиция.