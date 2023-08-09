«Зенит» благодаря голу Сергеева победил «Крылья Советов» в Кубке России
«Зенит» добился второй победы на групповом этапе Кубка России. Питерцы на выезде обыграли «Крылья Советов» (1:0).
Крылья Советов
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«Зенит» добился второй победы на групповом этапе Кубка России. Питерцы на выезде обыграли «Крылья Советов» (1:0).
Единственный гол был забит во втором тайме. На 50-й минуте отличился Иван Сергеев, который с 2020 по 2021 года выступал за «Крылья Советов», откуда и перешел в «Зенит».
Питерцы с 6 очками лидируют в группе С. На счету самарцев ни одного очка и 3-я позиция.
В следующем туре «Зенит» 30 августа на выезде сыграет против «Балтики», а «Крылья Советов» в гостях встретятся с «Ахматом».