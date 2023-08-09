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22:50 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Динамо» со счетом 4:3 победили «Краснодар» в матче Кубка России

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Московское «Динамо» на своем поле со счетом 4:3 победило «Краснодар» в матче второго тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России. Встреча прошла на «ВТБ-Арене».

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Динамо» забитыми мячами отметились Даниил Фомин (31-я минута, пенальти), Вячеслав Грулев (35, 67) и Арсен Захарян (90+6). У «Краснодара» голы на счету Никиты Кравцова (41), Дэвида Мозеса Кобнана (47) и Джона Кордобы (77, пенальти). На 45-й минуте полузащитник гостей Ильзат Ахматов не смог реализовать пенальти.

«Динамо» и «Краснодар» играют в группе D, их соперниками по квартету являются московский «Спартак» и «Пари Нижний Новгород». Ранее во вторник красно-белые обыграли «Пари НН» со счетом 5:4.

Первое место в группе D занимает «Спартак», на счету которого 6 очков. Вторым идет «Динамо» (4 очка), третьим — «Пари НН» (2), на последнем месте располагается «Краснодар» (0). В следующем туре «Динамо» на выезде 29 августа сыграет со «Спартаком», «Краснодар» в тот же день в гостях встретится с «Пари НН».

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