Футболисты «Динамо» со счетом 4:3 победили «Краснодар» в матче Кубка России

В составе «Динамо» забитыми мячами отметились Даниил Фомин (31-я минута, пенальти), Вячеслав Грулев (35, 67) и Арсен Захарян (90+6). У «Краснодара» голы на счету Никиты Кравцова (41), Дэвида Мозеса Кобнана (47) и Джона Кордобы (77, пенальти). На 45-й минуте полузащитник гостей Ильзат Ахматов не смог реализовать пенальти.

«Динамо» и «Краснодар» играют в группе D, их соперниками по квартету являются московский «Спартак» и «Пари Нижний Новгород». Ранее во вторник красно-белые обыграли «Пари НН» со счетом 5:4.