«Балтика» в гостях обыграла «Ахмат», одержав вторую подряд победу в FONBET Кубке России

На 44-й минуте калининградцы открыли счет благодаря автоголу защитника грозненцев Андрея Семенова. На 62-й минуте преимущество команды Сергея Игнашевича удвоил Дмитрий Барков.

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«Балтика» одержала вторую победу в турнире и с 6 очками вышла на первое место в группе C. «Ахмат», не набравший очков, замыкает квартет.