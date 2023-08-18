РФС объявил расписание матчей второго круга пути РПЛ Кубка России
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) утвердил календарь 4−6-го туров группового этапа пути РПЛ Кубка России-2023/24.
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) утвердил календарь 4−6-го туров группового этапа пути РПЛ Кубка России-2023/24.
Первый матч четвертого тура проведут «Краснодар» и московское «Динамо» 19 сентября.
4-й тур.
19 сентября, вторник.
Группа D. «Краснодар» — «Динамо» — 15:00 (мск).
Группа С. «Балтика» (Калининград) — «Крылья Советов» (Самара) — 17:15.
Группа D. «Нижний Новгород» — «Спартак» (Москва) — 17:15.
20 сентября, среда.
Группа А. ЦСКА — «Сочи» — 15:00.
Группа В. «Урал» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Москва) — 15:00.
Группа В. «Рубин» (Казань) — «Ростов» — 17:15.
Группа С. «Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 17:15.
21 сентября, четверг.
Группа А. «Оренбург» — «Факел» (Воронеж) — 17:15.
5-й тур.
3 октября, вторник.
Группа В. «Урал» — «Рубин» — 15:00.
Группа В. «Локомотив» — «Ростов» — 17:15.
Группа С. «Зенит» — «Балтика» — 17:15.
4 октября, среда.
Группа С. «Крылья Советов» — «Ахмат» — 12:30.
Группа А. «Факел» — ЦСКА — 14:30.
Группа А. «Сочи» — «Оренбург» — 15:00.
Группа D. «Динамо» — «Спартак» — 16:45.
Группа D. «Краснодар» — «Нижний Новгород» — 17:15.
6-й тур.
31 октября, вторник.
Группа С. «Зенит» — «Крылья Советов» — 19:30.
Группа С. «Балтика» — «Ахмат» — 20:30.
1 ноября, среда.
Группа А. «Сочи» — «Факел» — 18:30.
Группа В. «Локомотив» — «Рубин» — 18:30.
Группа D. «Спартак» — «Краснодар» — 20:45.
2 ноября, четверг.
Группа А. ЦСКА — Оренбург — 18:30.
Группа В. «Ростов» — «Урал» — 20:45.
Группа D. «Динамо» — «Нижний Новгород» — 20:45.
Матчи третьего тура пройдут 29 — 30 августа.
В групповом раунде пути РПЛ команды играют в два круга — каждая по шесть матчей. Клубы, которые займут первые два места в группах, попадут в плей-офф пути РПЛ. Команды с третьих мест будут играть в плей-офф пути регионов.