Медийные команды «Амкал» и 2Drots продолжат выступление в Кубке России по футболу

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Шестью матчами во вторник стартует программа второго раунда «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу. В этот день состоятся игры «Рязань» — «Космос», «Торпедо-Миасс» — «Амкар», «Сахалинец» — «Леон-Сатурн», «Астрахань» — «Ротор», «Челябинск» — «Иртыш» и «Текстильщик» — «Амкал».

Футбол Кубок России 2023/2024 Путь регионов. 2-й раунд, 22.08.2023, 19:00 Текстильщик - Амкал -

Самой привлекательной встречей вторника является матч между ивановским «Текстильщиком» и московской медийной командой «Амкал». Встреча начнется в 19:00 мск. «Амкал» завоевал право играть в Кубке России благодаря третьему месту в прошедшем сезоне Медиалиги. Московская медийная команда может повторить достижение прошлого сезона — в предыдущем розыгрыше Кубка России она дошла до третьего раунда, на своем пути выбив «Зоркий» из Красногорска (1:1, 8:7 — по пенальти) и «Тверь» (1:0). В третьем раунде «пути регионов» Кубка России «Амкал» уступил «Звезде» из Санкт-Петербурга (2:2, 2:4 — по пенальти). «Текстильщик» в прошлом году дошел до четвертого раунда, уступив на этой стадии краснодарской «Кубани» (0:0, 2:4 — по пенальти). При этом команда во втором раунде прошла «Спартак» из Костромы (4:1), в третьем — медийную команду 2Drots (1:1, 5:3 — по пенальти).

В этом сезоне «Текстильщик» также стартует со второго раунда. 1 августа «Амкал» дома победил ногинское «Знамя» со счетом 3:2. Тогда основатель «Амкала» Герман Попков отметил, что в команде хотели бы повторить результат прошлого сезона.

«Просто очень сложно строить планы вдолгую, потому что это Кубок России, здесь любой матч может стать последним, — сказал Попков ТАСС. — Сложно куда-то далеко заглянуть, конечно, было бы классно как минимум повторить [прошлогодний результат], для этого нужна еще одна победа, было бы отлично перебить его, дойти дальше, чем другие медийные команды, потому что есть соперничество между собой. А дойти до команды РПЛ (Российской премьер-лиги — прим. ТАСС) — это просто мечта».

2Drots попробует обновить рекорд

В среду пройдут еще 22 матча второго раунда «пути регионов»: «Динамо» (Барнаул) — «Новосибирск», «Чертаново» — «Динамо» (Киров), «Химик-Август» — «Зенит» (Пенза), «Иркутск» — «Динамо» (Владивосток), «Легион» — «Победа», «Уфа» — «Носта», «Динамо» (Вологда) — «Спартак» (Кострома), «Машук-КМВ» — «Биолог-Новокубанск», СКА (Ростов-на-Дону) — «Чайка», «Салют» — «Авангард», «Квант» — «Калуга», «Луки-Энергия» — «Тверь», «Динамо» (Ставрополь) — «Спартак-Нальчик», «Дружба» — «Кубань-Холдинг», «Металлург» — «Форте», «Спартак» (Тамбов) — «Динамо» (Брянск), «Торпедо-Владимир» — «Химик», «Университет» — «Волга», «Пересвет» — «Велес», «Знамя Труда» — «Зоркий», «Муром» — 2Drots и «Динамо» (Санкт-Петербург) — «Звезда» (Санкт-Петербург).

Футбол Кубок России 2023/2024 Путь регионов. 2-й раунд, 23.08.2023, 19:00 Муром - 2DROTS -

2Drots гарантировал себе место в Кубке России, заняв второе место в Медиалиге. В прошлом году команда в Кубке России победила московское «Чертаново» (3:0) в первом раунде, а на втором этапе уступила «Текстильщику». «Муром» в прошлом розыгрыше прошел «Химик» (2:1) во втором раунде, в третьем уступил «Торпедо-Владимиру» (0:0, 1:3 — по пенальти). В этом сезоне 2Drots в первом раунде прошел «Сахалин» (2:0).

Всего в нынешнем сезоне участвовали три медийные команды. Клуб «Родина-Медиа», ставший победителем Медиалиги, в первом раунде дома уступил «Динамо» из Вологды (0:3).

Новый сезон Кубка России стартовал 25 июля матчами группового этапа «пути РПЛ». По регламенту Кубка России 16 клубов высшего дивизиона чемпионата России на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в «плей-офф пути РПЛ», ставшие третьими отправятся в «плей-офф пути регионов», а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В «пути регионов» команды сразу играют по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в «плей-офф пути регионов».

Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии «плей-офф пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию «плей-офф пути регионов». Команды из «плей-офф пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.