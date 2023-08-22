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21:51 (мск), источник: ТАСС

Клуб Медиалиги «Амкал» вылетел во втором раунде «пути регионов» Кубка России по футболу

Московская команда в серии пенальти уступила ивановскому «Текстильщику».

Амкал
ТекстильщикКубок России: результаты и календарь
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Источник: Соцсети

ТАСС, 22 августа. Московский клуб Медиалиги «Амкал» на выезде в серии пенальти уступил ивановскому «Текстильщику» в матче второго раунда «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти точнее оказались футболисты «Текстильщика» — 4:3.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 49-й минуте встречи был удален футболист «Амкала» Евгений Маричев.

В третьем раунде «Текстильщик» сыграет с победителем матча «Динамо» (Вологда) — «Спартак» (Кострома). Матчи третьего раунда «пути регионов» пройдут 12—14 сентября, точные даты станут известны позднее.

«Амкал» принимал участие в Кубке России во второй раз, в прошлом сезоне команда дошла до третьего раунда, где уступила петербургской «Звезде». Также во втором раунде сыграет московская команда Медиалиги 2DROTS, которая 23 августа на выезде встретится с «Муромом». Чемпион Медиалиги «Родина-Медиа» (Москва) вылетел в первом раунде, уступив вологодскому «Динамо» (0:3).

По регламенту Кубка России, 16 клубов Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места, попадут в плей-офф «пути РПЛ», ставшие третьими отправятся в плей-офф «пути регионов», а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В «пути регионов» команды сразу будут играть по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в плей-офф «пути регионов».

Плей-офф пройдет по системе double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением его финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» покинут турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти).

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