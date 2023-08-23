Сказка медийной команды в Кубке России продолжается. 2DROTS уже в третьем раунде!

После вылета «Родины Медиа» и «Амкала» последней медийной командой в этом розыгрыше Кубка России оставались 2DROTS. В первом раунде турнира коллектив Дмитрия Кузнецова переиграл «Сахалин» (2:0) благодаря голам Гудаева с пенальти и Фролова, а в 1/128 финала попал на «Муром». Соперник 2DROTS — представитель Второй лиги, с которым работает достаточно известный тренер Евгений Перевертайло. Сыграли в Муроме, на стадионе, названном в честь победителя Олимпиады-1988 Виктора Лосева. Билеты на этот матч хозяева раздавали бесплатно и собрали аншлаг: более 2000 зрителей посетили игру с участием медиаклуба.

С первых минут 2DROTS забрали мяч и территорию, а «Муром», несмотря на статус хозяина и профессиональной команды, всеми десятью полевыми игроками сидел на своей половине поля и надеялся лишь на контрвыпады. Один из них уже в дебюте игры завершился первым голевым моментом в матче: нападающий хозяев Надольский бил из полукруга, но голкипер гостей Сычёв даже показать себя не смог — мяч улетел высоко, дай бог если не за пределы поля. В остальном же у команды Перевертайло ответные атаки получались плохо. 2DROTS предложили довольно высокий темп и быстро возвращали мяч себе после потерь.

Команда Кузнецова хорошо использовала фланги, где можно было создавать преимущество против 3−5−2 у «Мурома». Очень активен и полезен был на левом краю Ослоновский. Именно Слон и открыл счёт на седьмой минуте: подобрал мяч в чужой штрафной и точно пробил с левой в дальний верхний угол.

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«Муром», даже проигрывая, побаивался рисковать. Хуже того, хозяева потеряли травмированного капитана Плопу. Второй гол 2DROTS должен был забивать Прошляков, но после красивой комбинации на скорости с пасом на третьего не реализовал выход один на один. Просто «забыл» ударить. Глядя на ужасные действия новичка 2DROTS в этом эпизоде, невозможно было поверить, что он играл в РПЛ за «Ростов» Валерия Карпина. Впрочем, за 10 минут до перерыва Прошляков поучаствовал в голе Стиля. После удара нападающего грубейшую ошибку совершил голкипер «Мурома» Трунин. Он отбил мяч перед собой, и Степанов преуспел на добивании.

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При счёте 2:0 в концовке первого тайма 2DROTS ослабили хватку и тут же пропустили. Гудаев, находясь под давлением, выбил мяч головой через центр, а Годфред как-то лениво сыграл на подборе. Не добежал. Хавбеку «Мурома» Запалацкому удался прекрасный удар из-за штрафной под перекладину. Так вернулась интрига на второй тайм.

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После перерыва казалось, что 2DROTS продолжают контролировать игру, но тренер гостей Кузнецов, видимо, первым почуял неладное. Ещё перед началом второго тайма поменял двоих — Скляра и Бегларяна. Две пары свежих ног не уберегли гостей от опасных моментов у своих ворот. Какой шанс загубил «Муром» на исходе часа матча! Янов удивил Сычёва ударом со штрафного и попал в перекладину, после чего голкипер совершил чудо-сейв и не дал сопернику забить с добивания. Упав в ворота и зацепившись ногой за сетку, Сычёв всё же сумел остановить мяч на линии рукой. Это был самый яркий эпизод игры.

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Тем временем участники матча продолжали выбывать из-за травм. Следующим после Плопы вынужденную замену попросил… судья Смолин. Ещё через несколько минут ушёл с повреждением Прошляков. Муромское поле не щадило никого. Новый арбитр мог порадовать болельщиков 2DROTS, назначив пенальти за падение Манаева в штрафной хозяев. Однако он не поверил полузащитнику гостей. Это крайне возмутило Ослоновского, который получил за споры жёлтую карточку, но, пожалуй, рефери принял справедливое решение: было похоже на дайвинг от Манаева.

В концовке игра максимально упростилась, было много борьбы, брака и фолов. У «Мурома» не получалось взломать оборону 2DROTS, и тот момент с сейвом Сычёва оставался, в общем-то, единственным по-настоящему голевым. А за 10 минут до конца команда Кузнецова поймала свой шанс и забила третий. Шерешков вырезал классный пас, а Годфред сыграл просто топово! Гаучо резко развернулся, находясь под опекой Волкова, и положил мяч в сетку.

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