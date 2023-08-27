Матч Кубка России по футболу с участием 2Drots пройдет на плавучем доке

«Матч пройдет на большом плавучем доке, на котором уложено соответствующее всем стандартам и регламентным требованиям поле. После игры мы отдадим этот газон спортивной школе в Мурманске, а в доке начнется строительство новой газодобывающей платформы», — заявил Соловьев.

Напомним, в прошедшем раунде 2DROTS обыграл «Муром» со счетом 3:1, благодаря голам Владислава Ослоновского, Александра Степанова и Гаучо. Таким образом, «самураи» вышли в третий раунд Пути регионов Кубка России, превзойдя свое прошлогоднее достижение, когда в дебютном сезоне в этом турнире выбыли во второй стадии, уступив по пенальти «Текстильщику» из Иваново.