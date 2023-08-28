Матч «Сочи» — ЦСКА не будет перенесен, несмотря на плохое состояние газона стадиона «Фишт»

«Так как среди болельщиков и в СМИ немало разговоров о состоянии поля в Сочи применительно к ближайшим матчам, проясним ситуацию:



Как нам сообщили в РФС, кубковый матч “Сочи” — ЦСКА состоится в Сочи, никаких переносов», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Сочи» и ЦСКА состоится в среду, 30 августа. Начало встречи запланировано на 17:15 мск.

После двух проведённых матчей группового этапа Кубка России все команды группы А имеют в своём активе по три очка. По дополнительным показателям ЦСКА находится на первом месте.