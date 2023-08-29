«Спартак» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 3-го тура Кубка России

Команды будут играть на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Виталием Мешковым. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В данный момент «Спартак» занимает первое место в группе D с шестью очками после двух сыгранных матчей — красно-белые обыграли «Краснодар» (2:1) и «Пари Нижний Новгород» (5:4). «Динамо» располагается на втором месте в группе, имея в своём активе четыре очка после двух сыгранных матчей — бело-голубые сыграли вничью с «Пари НН» (1:1, 4:5 по серии пенальти), а также обыграли «Краснодар» (4:3).