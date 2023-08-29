«Оренбург» в добавленное время вырвал победу в матче с «Факелом» в Кубке России

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253491&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Игра, прошедшая на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже, закончилась победой гостей со счётом 1:0. На встрече работала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым (Улан-Удэ).

Решающий мяч был забит Владимиром Обуховым в добавленное ко второму тайму время. Нападающий «Оренбурга» удачно сыграл на добивании после того, как голкипер «Факела» Александр Беленов отразил удар защитника гостей Владимира Полуяхтова.

На 60-й минуте, выйдя на поле вместо нападающего Матвея Ивахнова, за «Факел» дебютировал южноафриканский полузащитник Табо Селе.