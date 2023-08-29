«Спартак» со счетом 4:1 разгромил «Динамо» в матче Кубка России по футболу

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 4:1 разгромил столичное «Динамо» в матче третьего тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла на домашнем стадионе «Спартака».

Забитыми мячами в составе победителей отметились Александр Соболев (6-я и 18-я минуты), Срджан Бабич (15), Антон Зиньковский (25). У проигравших отличился Муми Нгамалё (65).

Бабич провел первый матч за «Спартак». О подписании контракта с сербским защитником клуб объявил 21 августа. В составе «Динамо» дебютировали колумбиец Хорхе Карраскаль и мексиканец Луис Чавес. Они вышли на замену на 61-й минуте.