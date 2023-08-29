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21:33 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» со счетом 4:1 разгромил «Динамо» в матче Кубка России по футболу

У красно-белых голом в дебютном матче отметился Срджан Бабич.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 4:1 разгромил столичное «Динамо» в матче третьего тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла на домашнем стадионе «Спартака».

Забитыми мячами в составе победителей отметились Александр Соболев (6-я и 18-я минуты), Срджан Бабич (15), Антон Зиньковский (25). У проигравших отличился Муми Нгамалё (65).

Бабич провел первый матч за «Спартак». О подписании контракта с сербским защитником клуб объявил 21 августа. В составе «Динамо» дебютировали колумбиец Хорхе Карраскаль и мексиканец Луис Чавес. Они вышли на замену на 61-й минуте.

Во время загрузки произошла ошибка.
Спартак
4:1
Первый тайм: 4:0
Динамо
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