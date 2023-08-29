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Футбол. Кубок России. Все результаты
21:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Нижним» в Кубке России

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. «Краснодар» обыграл «Нижний Новгород» в матче третьего тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.

Краснодар
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Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч на 88-й минуте забил Джон Кордоба.

«Краснодар» вышел на третье место в турнирной таблице группы D, набрав три очка в трех матчах. «Нижний Новгород» с двумя очками опустился на четвертую позицию. В следующем туре нижегородцы 19 сентября примут московский «Спартак», краснодарская команда в тот же день сыграет на своем поле с московским «Динамо».

Команды в Кубке России идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) разделены на четыре группы, игры проходят в два круга. Команды, занявшие первые два места в своих группах, выйдут в плей-офф пути РПЛ; занявшие третье место — в плей-офф пути регионов. По пути регионов идут команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы. В финале Кубка России встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.

Пари Нижний Новгород
0:1
Первый тайм: 0:0
Краснодар
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