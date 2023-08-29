«Спартак» снёс «Динамо» всего за 24 минуты!

От дерби «Спартак» — «Динамо» — сильнейшее удивление! Красно-белые прервали трёхматчевую безвыигрышную серию крупной победой над бело-голубыми.

В «Спартаке» дебютировал Бабич — серб вышел в основе на позиции левого центрального защитника. У «Динамо» на скамейке запасных начали кубковое дерби новички Чавес и Карраскаль. По сравнению с последним туром РПЛ у красно-белых остались в стартовом составе два игрока (Денисов и Соболев), а у бело-голубых — три (Скопинцев, Фомин и Смолов).

От московского дерби ждали результативного футбола. Голов действительно было много ещё до перерыва. Вот только — в одни ворота. «Динамо» подготовилось к игре, но забыло выйти на поле. С первых минут спартаковцы играли на повышенных скоростях, а команда Марцела Лички как будто в замедленной съёмке двигалась. Бело-голубым почему-то не хватало энергии, огня в глазах. В результате красно-белые забили уже на шестой минуте. Всё началось с потери динамовцев под прессингом на левом фланге: «Спартак» вернул себе мяч, Денисов сделал кросс, а Соболев выиграл воздух у Кутицкого.

Команда Абаскаля во всех зонах разрывала оборону соперника, но справа в защите «Динамо», где действовала связка Кутицкий — Паршивлюк, был самый настоящий проходной двор! Вскоре воспитанник «Спартака» «привёз» штрафной, с которого забил Бабич. На стандарте за сербом приглядывал Фомин, однако центрбек за счёт блока отклеился от Даниила и смог спокойно нанести удар головой. Типичный гол для Срджана. Интересно, что начал матч Бабич с пары неточных передач, но такой ходы игры помог ему быстро освоиться на поле.

«Динамо» «плыло», а потом стало тонуть. Красно-белые забили ещё два мяча за 10 минут. В третьей голевой атаке они тоже прорвали правый фланг обороны бело-голубых, а Фомин после прострела потерял Соболева. Как и кубковый финал в «Лужниках», этот матч со «Спартаком» превращался в большую личную неудачу для полузащитника сборной России.

Спартаковцы, в отличие от динамовцев, вышли на дерби, как на войну, и лишь после четвёртого забитого мяча ослабили хватку. Гол Зиньковского вообще пришёл со стандарта команды Лички. Хозяева улетели в контратаку, и Пруцев вырезал гениальную разрезающую передачу. Фолить на Зиньковском и оставаться вдесятером при крупном счёте не имело смысла, поэтому Антон как на велосипеде уехал к воротам и забил. Чешский тренер «Динамо» не выдержал кошмара — сделал двойную замену на исходе получаса. К перерыву у «Спартака» было 10 ударов по воротам и семь в створ.

«Динамо» мало-помалу пришло в себя и заработало большое количество угловых, а Лесовой даже в штангу пробил. Было бы наивно надеяться на то, что, забей бело-голубые, они получили бы шанс спасти игру, но стало бы по крайней мере интереснее. Гол команды Лички состоялся только после появления на поле Чавеса с Карраскалем. Мексиканец даже поучаствовал в нём. Чавес подал угловой, мяч попал к Нгамалё, и дальше камерунец всё сделал сам. Как же легко он обыграл один в один Мартинса! Нгамалё показал себя на фоне слухов о возможном трансфере в Саудовскую Аравию.

Чавес и Карраскаль действительно добавили скорости и осмысленности атакам «Динамо», мяч лучше двигался между линиями. Абаскаль решил сыграть на результат, выпустил дополнительного центрального защитника — Дуарте. В одном из эпизодов новичок-колумбиец «Динамо» едва не сломал парагвайца: Карраскаль очень грубо въехал в Дуарте, и ему повезло, что дело не закончилось удалением. Бабич оставался на поле и при большем везении мог оформить дубль на стандартах. Серб будет опасным оружием красно-белых на угловых.

В целом второй тайм получился скучнее и беднее на опасные моменты. Итоговая статистика ударов — 14:11 в пользу «Спартака», в створ — 8:3. Команда Абаскаля — лидер своего квартета в Кубке России: три победы в трёх турах. У «Динамо» только одна победа и два поражения (одно по пенальти), так что для бело-голубых вся борьба на групповом этапе впереди.