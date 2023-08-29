Гильермо Абаскаль прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Динамо»

«Не все матчи проходят одинаково. В прошлой игре нас наказали за потерю концентрации. Конечно, когда игры заканчиваются 0:0, спится плохо. Сегодня это не так. Жаль, что мы пропустили. Ребята хорошо контролировали встречу. Уверен, что “Динамо” будет одной из лучших команд сезона.



Дисциплина — это то, что происходит на поле. Ответственность тоже происходит на поле. После плохого матча нет ничего лучше, чем сыграть сразу и доказать, что это было случайностью. Нам нужна стабильность», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.