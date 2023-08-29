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Футбол. Кубок России. Все результаты
22:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Гильермо Абаскаль прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал разгромную победу над «Динамо» в матче 3-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России (4:1).

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

«Не все матчи проходят одинаково. В прошлой игре нас наказали за потерю концентрации. Конечно, когда игры заканчиваются 0:0, спится плохо. Сегодня это не так. Жаль, что мы пропустили. Ребята хорошо контролировали встречу. Уверен, что “Динамо” будет одной из лучших команд сезона.

Дисциплина — это то, что происходит на поле. Ответственность тоже происходит на поле. После плохого матча нет ничего лучше, чем сыграть сразу и доказать, что это было случайностью. Нам нужна стабильность», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, после результата данного матча «Спартак» остался на первом месте в группе D, ещё больше укрепив своё лидерство, с девятью очками после трёх сыгранных матчей. «Динамо» также осталось на втором месте в группе, имея в своём активе четыре очка после трёх сыгранных матчей.

Спартак
4:1
Первый тайм: 4:0
Динамо
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