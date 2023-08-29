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Футбол. Кубок России. Все результаты
22:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Личка заявил, что он разочарован матчем «Динамо» — «Спартак»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о матче FONBET Кубка России со «Спартаком» (1:4).

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

— «Спартак» не усыпил вас своими последними неудачами?

— Это только настрой игроков. Можно говорить о давлении — 20 тысяч человек, дерби… «Спартак» сразу пошел вперед, начал давить, прессинговать. Выиграл всю борьбу, Соболев стоит один в штрафной — все выигрывает. Тут ответ только в настрое. Есть игроки, которые могут играть такие матчи. А есть те, кто обосрались — извините меня.

— Те, кто сегодня провел все 90 минут, не сыграют в следующем мате?

— Игроки должны понимать, что нужно всегда бороться и выходить с определенным настроем. Часть игроков в первом тайме меня сегодня разочаровали. Боялись, качества не показывали… Потом вышли Чавес, Карраскаль, Муми — игра поменялась. Но было поздно. Соперник уже ждал контратак и искал свои шансы в них.

У восьми игроков вообще не получалось ничего. Лука боролся оба тайма, старался. Мы будем разговаривать между собой, но сегодня я очень разочарован. Когда у тебя выпадает один игрок, можно что-то поправить, когда два — будет сложно, особенно со «Спартаком». А у нас выпадали 7−8.

Смол старался, Скопа искал игру, пытался обострять. Парш старался. Но нет качества. Мы делаем 7−8 передач между собой в центре. Но не идем к воротам. А соперник дает Зиньковскому один на один — и забивает. Надо менять темп игры. Лесовой хорошо пару раз проходил — попал в штангу. Попробовал.

Спартак
4:1
Первый тайм: 4:0
Динамо
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